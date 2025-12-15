مستشار خامنئي يحذر من خطر كبير يهدد أمن إيران

18 حجم الخط

أكد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، أن طهران تعارض بشكل قاطع ما يسمى بخطة "ترامب" في منطقة القوقاز.

التطورات الإقليمية والدولية

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن سفير أرمينيا لدى طهران، غريغور هاكوبيان، قد التقى المستشار علي أكبر ولايتي، وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما التطورات في جنوب القوقاز.

وأكد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، على العلاقات التاريخية والراسخة بين إيران وأرمينيا، قائلا: "لطالما سعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى توسيع هذه العلاقات وتعميقها".

وأشار ولايتي إلى ما يسمى بـ"خطة ترامب" في القوقاز، موضحا: "لا تختلف هذه الخطة عن ممر زنغزور، وأن إيران تعارضها جملة وتفصيلا".

وأضاف: "لقد وقفت إيران ضد خطة ممر زنغزور منذ بدايتها، وذلك لمعارضتها أي تغييرات في الحدود وأي تطورات تهدد أمن محيط البلاد".

وأوضح: "عندما طرح مشروع ممر زنغزور، أعلنت إيران معارضتها الشديدة له، لأن هذا الممر يمهد الطريق لوجود حلف شمال الأطلسي (الناتو) في شمال إيران، ويهدد بشكل خطير أمن شمال إيران وجنوب روسيا".

وتابع ولايتي، قائلا: "إن خطة ترامب هي في جوهرها نفس المشروع، لم يتغير سوى اسمها، ويتم تنفيذها الآن في صورة دخول شركات أمريكية إلى أرمينيا".

وحذر مستشار المرشد الإيراني، قائلا: "لقد أثبتت التجربة أن الأمريكيين يدخلون في البداية مناطق حساسة بخطط تبدو اقتصادية، لكن وجودهم يتوسع تدريجيا ليشمل أبعادا عسكرية وأمنية، كما أن انفتاح أمريكا على حدود إيران، بأي شكل من الأشكال، له عواقب أمنية واضحة".

بدوره، وصف السفير الأرميني العلاقات بين البلدين بأنها بالغة الأهمية والاستراتيجية، مؤكدا أن تطوير العلاقات مع إيران يعتبر أحد أهم أولويات سياسة أرمينيا الخارجية.

