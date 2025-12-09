إعلام عبري يبث مشاهد سابقة لهروب رئيس الموساد الجديد من القتال أمام حماس (فيديو)

18 حجم الخط

بثت وسائل إعلام عبرية، اليوم، لقطات قديمة تظهر هروب الضابط رومان غوفمان، الذي عينه بنيامين نتنياهو مؤخرًا رئيسًا للموساد، من القتال مع عناصر حماس خلال معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023.

فرار رومان غوفمان أمام عناصر حماس خلال طوفان الأقصى

ووفق المقاطع المصورة، ظهر رومان غوفمان في تلك المشاهد التي يفر فيها من القتال وهو يطلق النار خلال اشتباك عند مفترق شعار هنيغف قرب مستوطنة سديروت الواقعة ضمن ما يسمى غلاف غزة، ثم يفر راكضا من الساحة ويتعرض لإطلاق نار.

وقالت التقارير العبرية، إن غوفمان أصيب في هذا الاشتباك ونقل إلى مركز بارزيلاي الطبي في عسقلان لتلقي العلاج، وكان حينها قائدا لقاعدة تسئيليم برتبة عميد. وصار غوفمان فيما بعد سكرتيرًا عسكريًّا لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وترقي رومان غوفمان إلى رتبة لواء حاليًّا، وبات اسمه عنوان رئيسي لوسائل الإعلام العبرية، بعدما أعلن نتنياهو، الخميس الماضي، تعيينه رئيسا لجهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" ليحل محل ديفيد برنياع الذي تنتهي ولايته في يونيو 2026.

نتنياهو يعلن تعيين رومان غوفمان رئيسًا للموساد

وذكر ديوان نتنياهو، في بيان تعيين غوفمان، أنه أصيب "بجروح خطيرة" خلال اشتباكه مع مقاتلين من حركة حماس بمحيط قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

وأثار قرار تعيين غوفمان رئيسا للموساد، الذي يحتاج إلى مصادقة من اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب العليا، احتجاجات داخل المؤسسة الأمنية.

وقال مسؤولون أمنيون فى الاحتلال، إن رومان غوفمان يفتقر للخبرة في مجال الاستخبارات، كما أشارت القناة الـ13 العبرية، إلى أن تعيينه قد يثير موجة استقالات في المؤسسة الأمنية.

