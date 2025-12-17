الأربعاء 17 ديسمبر 2025
إعلام إسرائيلي: اختراق هاتف رئيس الحكومة السابق على يد مجموعة إيرانية

رئيس الحكومة السابق
رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت
إيران، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هاتف رئيس الحكومة السابق، نفتالي بينيت، تعرض لاختراق من قبل مجموعة إلكترونية إيرانية، ما أثار قلق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن تسرب معلومات حساسة.

تدخل الجهات الأمنية لمعالجة اختراق نفتالي بينيت

وأكدت المصادر أن الجهات الأمنية والإلكترونية في إسرائيل تتولى حاليًا التحقيق والتعامل مع الاختراق لضمان حماية البيانات، خاصة وأن الهاتف يحتوي على أرقام هواتف لشخصيات رفيعة في المنظومة الأمنية ومحادثات تتعلق برئيس جهاز الموساد.

تداعيات اختراق هاتف نفتالي بينيت على الأمن الإسرائيلي


يأتي هذا الاختراق في وقت حساس، حيث تشدد إسرائيل مراقبتها للتهديدات السيبرانية القادمة من إيران، وتعمل على تعزيز أنظمتها لحماية المعلومات الاستراتيجية ومنع أي محاولات لاختراق أجهزة مسؤوليها السابقين والحاليين.

 

في وقت سابق، قال رومان جوفمان رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي: إن على إسرائيل ضمان عدم استئناف طهران لبرنامجها النووي، محذرًا من أن طهران ستعود إلى تطوير أسلحة نووية فور توفر الظروف التي تسمح لها بذلك.

تحذير رئيس الموساد من عودة إيران للتسلح النووي


وأوضح رئيس الموساد أن التقديرات الاستخباراتية تشير إلى أن طهران لم تتخلَّ عن طموحاتها النووية، وأن أي تخفيف للضغوط أو غياب للرقابة الصارمة قد يدفعها إلى استئناف مسار التسلح النووي.

وشدد رئيس الموساد على أن إسرائيل لن تسمح بتنفيذ اتفاق نووي “سيئ” مع إيران، معتبرًا أن أي اتفاق لا يضمن منعًا كاملًا ودائمًا لقدرات إيران النووية العسكرية يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإسرائيلي والإقليمي.

