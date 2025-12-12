اعتقال نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام في إيران

18 حجم الخط

أعلنت المؤسسة المدافعة عن نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2023 أن قوات الأمن الإيرانية أوقفتها اليوم الجمعة مستخدمة "العنف" خلال إحياء ذكرى مرور أسبوع على وفاة محامٍ إيراني.

وذكرت المؤسسة أن محمدي التي منحت سراحًا موقتًا من السجن في ديسمبر 2024، اعتقلت مع نشطاء آخرين خلال إحياء ذكرى مرور أسبوع المحامي خسرو علي كردي الذي عثر عليه ميتًا في مكتبه الأسبوع الماضي.

اعتقال نرجس محمدي الحائزة علي جائزة نوبل في مدينة مشهد

وبحسب موقع «إندبندنت عربية»، ذكر زوجها تقي رحماني المقيم في باريس على موقع "إكس" أنها اعتقلت خلال تلك المراسم في مدينة مشهد، شرق البلاد، برفقة الناشطة البارزة سيبيده غوليان.

ودافع خسرو علي كردي (45 سنة) عن موكلين في قضايا حساسة من بينهم أشخاص اعتقلوا خلال حملة قمع الاحتجاجات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد عام 2022. وعثر عليه ميتًا في الخامس من ديسمبر. ودعت منظمات حقوقية إلى إجراء تحقيق في وفاته. وقالت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" غير الحكومية، ومقرها النرويج، إن وفاته "تثير شبهات خطرة جدًا بأنها جريمة قتل تورطت فيها الدولة".

ونشرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، مقطع فيديو لمحمدي، التي لم تكن ترتدي الحجاب الذي يلزم النساء بوضعه في الأماكن العامة في الجمهورية الإسلامية، وهي تحضر مراسم إحياء الذكرى مع حشد من مؤيدي علي كردي.

وقالت الوكالة إن الحشد هتف بشعارات من بينها "تحيا إيران" و"نقاتل، نموت، لا نقبل الإهانة" و"الموت للديكتاتور" خلال مراسم الذكرى.

وأظهرت لقطات أخرى بثتها قنوات تلفزيونية ناطقة بالفارسية من خارج إيران، محمدي وهي تصعد فوق سيارة تحمل ميكروفونًا وتدعو الناس إلى ترديد شعارات.

منع نرجس محمدي من مغادرة إيران نهائيا

أمضت محمدي البالغة 53 سنة، والتي اعتقلت آخر مرة في نوفمبر 2021، معظم العقد الماضي خلف القضبان.

وتسلم نجلاها التوأمان جائزة نوبل في أوسلو نيابة عنها عام 2023 وقد مضى حتى الآن 11 عامًا من دون أن تراهما.

وقالت محمدي الشهر الماضي في رسالة بمناسبة عيد ميلاد توأميها الـ19 إنها منعت نهائيًا من مغادرة إيران.

لكنها ظلت صامدة خارج السجن، رافضة ارتداء الحجاب، وتخاطب حضورًا أجنبيًا عبر مؤتمرات الفيديو، وتلتقي ناشطين في مختلف أنحاء إيران.

وتوقعت محمدي مرارًا سقوط النظام الديني الذي يحكم إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.