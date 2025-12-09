الأجهزة الأمنية فى إيران تستدعي ممثل الجالية اليهودية بالبرلمان

18 حجم الخط

استدعت الأجهزة الأمنية الإيرانية الممثل اليهودي في البرلمان همايون سامه نجف آبادي على خلفية إعجاب، وتعليقات بعض اليهود الإيرانيين على محتويات إسرائيلية على وسائل التواصل.

سوء فهم لدى أجهزة الاستخبارات

وأكد نجف آبادي ذلك في رسالة مفتوحة نُشرت على حسابه الشخصي في "تلجرام"، وموجهة إلى الجالية اليهودية في إيران بحسب “جيروزاليم بوست”.

وكتب نجف آبادي: "للأسف، خلال الأسبوعين الماضيين تم استدعائي إلى هذه الأجهزة بسبب قيام بعض إخوتنا اليهود بنشر تعليقات وإبداء إعجاب بمحتويات زائفة، ما أدى إلى سوء فهم لدى أجهزة الاستخبارات في البلاد".

ووجه نجف آبادي في الرسالة دعوة واضحة لأعضاء الجالية اليهودية بالامتناع عن نشر أي تعليقات أو القيام بأي نشاط على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الإعجابات، قد "يثير الشكوك".

حذف أي تعليقات أو إعجابات غير عادية أو حساسة أو يمكن تفسيرها بشكل خاطئ

وأشار إلى ضرورة حذف أي تعليقات أو إعجابات غير عادية أو حساسة أو يمكن تفسيرها بشكل خاطئ في الفضاء السيبراني، قائلا: "يطلب منكم حذفها في أقرب وقت ممكن".

وحذر نجف آبادي قائلا: "إذا كنتم أعضاء في قنوات مرتبطة بالنظام الصهيوني، بما في ذلك إسرائيل بالفارسية، أو قوات الدفاع الإسرائيلية (IDF)، أو صفحات وقنوات عدائية أخرى، يجب عليكم إلغاء متابعتها فورًا".

وأضاف: "إذا لم تحذفوا التعليقات أو الإعجابات، أو استمررتم في الاشتراك في القنوات المذكورة، فقد تنشأ نشاطات قانونية، وسيصبح حل المسألة أكثر صعوبة في المستقبل".

الهدنة الهشة بين إسرائيل وإيران

وفي يونيو الماضي، في ذروة الضربات الإسرائيلية على إيران وإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية نحو إسرائيل، كجزء من الحرب الإسرائيلية الإيرانية، أكد نجف آبادي أن نحو 8,000 يهودي في إيران يدعمون قيادة الجمهورية الإسلامية.

وقال نجف آبادي: "نحن مستعدون للدفاع عن الوطن تحت قيادة القائد الأعلى" في حال انهيار الهدنة الهشة بين إسرائيل وإيران، معبرًا عن وجهات نظر متشددة.

وبالمثل، أعلنت القيادة اليهودية في إيران ولاءها الكامل للجمهورية الإسلامية، حيث أكد الحاخام الأكبر يهودا جيرامي أن "يهود إيران يقفون في جبهة واحدة للدفاع عن وطننا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.