رئيس الموساد يكشف التقديرات الاستخباراتية للبرنامج النووي الإيراني

البرنامج النووي الإيراني، قال رومان جوفمان رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي: إن على إسرائيل ضمان عدم استئناف إيران لبرنامجها النووي، محذرًا من أن طهران ستعود إلى تطوير أسلحة نووية فور توفر الظروف التي تسمح لها بذلك.

تحذير رئيس الموساد من عودة إيران للتسلح النووي

وأوضح رئيس الموساد أن التقديرات الاستخباراتية تشير إلى أن طهران لم تتخلَّ عن طموحاتها النووية، وأن أي تخفيف للضغوط أو غياب للرقابة الصارمة قد يدفعها إلى استئناف مسار التسلح النووي.

رئيس الموساد: نرفض أي اتفاق نووي غير مُحكم مع إيران

وشدد رئيس الموساد على أن إسرائيل لن تسمح بتنفيذ اتفاق نووي “سيئ” مع إيران، معتبرًا أن أي اتفاق لا يضمن منعًا كاملًا ودائمًا لقدرات إيران النووية العسكرية يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإسرائيلي والإقليمي.

دعوة لتنسيق دولي حازم ضد البرنامج النووي الإيراني

وأكد رئيس الموساد ضرورة تنسيق دولي صارم يضمن فرض قيود طويلة الأمد وآليات رقابة فعّالة على البرنامج النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستواصل اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمنها.

في وقت سابق ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إيران عادت إلى إنتاج صواريخ باليستية بوتيرة مرتفعة خلال الأسابيع الأخيرة، في خطوة وصفتها بأنها “تطور مقلق” قد يعكس تحوّلًا في الاستراتيجية العسكرية الإيرانية.

ونقلت التقارير عن مصادر أمنية قولها إن مصانع الإنتاج العسكري الإيرانية تشهد “نشاطًا مكثفًا”، حيث يجري العمل على رفع المخزون الباليستي وتعزيز قدرة طهران على تطوير أجيال أحدث من الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.

