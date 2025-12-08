الإثنين 08 ديسمبر 2025
إعلام عبري: إيران تستأنف إنتاج الصواريخ الباليستية بوتيرة مرتفعة

إعلام إسرائيلي: إيران
إعلام إسرائيلي: إيران تستأنف إنتاج الصواريخ الباليستية، فيتو
الصواريخ الباليستية الإيرانية، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، أن إيران عادت إلى إنتاج صواريخ باليستية بوتيرة مرتفعة خلال الأسابيع الأخيرة، في خطوة وصفتها بأنها “تطور مقلق” قد يعكس تحوّلًا في الاستراتيجية العسكرية الإيرانية.

مصادر أمنية تزعم أن خطوط التصنيع الإيرانية تعمل على مدار الساعة لزيادة المخزون الباليستي

ونقلت التقارير عن مصادر أمنية قولها إن مصانع الإنتاج العسكري الإيرانية تشهد “نشاطًا مكثفًا”، حيث يجري العمل على رفع المخزون الباليستي وتعزيز قدرة طهران على تطوير أجيال أحدث من الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.

الإعلام الإسرائيلي يربط الزيادة بالتوترات الإقليمية والتصعيد في ملفات الشرق الأوسط

وأفادت المعلومات بأن هذا الارتفاع في الإنتاج يأتي في سياق “التوترات المتفاقمة” في المنطقة، لا سيما في ظل الاشتباكات الحدودية، والضغوط الدولية المتعلقة بالبرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين. وتعتقد بعض الدوائر الإسرائيلية أن إيران تسعى إلى تعزيز قوة الردع في مواجهة أي مواجهة محتملة.

لا تعليق رسمي من طهران..ومحللون يرون أن التسريب يهدف للضغط الدبلوماسي

حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الإيرانية بشأن هذه التقارير، فيما يشير محللون إلى أن نشر هذه المعلومات من جانب الإعلام الإسرائيلي قد يهدف إلى تعزيز الخطاب الدولي ضد طهران ودفع القوى الكبرى لاتخاذ مواقف أكثر تشددًا.

تصاعد القلق في تل أبيب مع استمرار الحديث عن تحديث القدرات الصاروخية الإيرانية

ويأتي هذا النبأ في وقت تؤكد فيه إسرائيل مرارًا أن إيران تواصل “تطوير منظومات هجومية ذات خطورة متزايدة”، ما يزيد من احتمالات دخول المنطقة في مرحلة جديدة من الصراع الاستراتيجي.

في وقت سابق،  كشف مسؤول أمني إسرائيلي، وفق ما نقلته وسائل إعلام عبرية، أن إيران تعمل بوتيرة متسارعة على تطوير قدراتها في مجال الصواريخ الباليستية، معتبرًا أن هذا التطور يشكّل "تهديدًا حقيقيًا ومباشرًا" على أمن إسرائيل.

