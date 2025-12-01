تليفون أيفون السبب، حبس عامل بتهمة سرقة إيرادات محطة وقود بالسلام

18 حجم الخط

أمرت نيابة السلام بحبس عامل بتهمة سرقة مبلغ مالي قدره 180 ألف جنيه بمنطقة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

واعترف المتهم بسرقة محل عمله بهدف شراء هاتف محمول أيفون وادخار باقي المبلغ للإنفاق على متطلباته الشخصية.

الاستيلاء على 180 ألف جنيه من إيرادات محطة وقود

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مسئول بمحطة وقود بدائرة قسم شرطة السلام ثان، يفيد باستيلاء عامل على مبلغ 180 ألف جنيه من قيمة الإيرادات الخاصة بالمحطة.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب جريمة السرقة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

