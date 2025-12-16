إحالة خادمة للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة بأكتوبر

18 حجم الخط

أحالت نيابة أكتوبر خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من صاحب المنزل الذي تعمل لديه في حدائق أكتوبر للمحاكمة.

وخلال التحقيقات، اعترفت المتهمة بارتكابها الواقعة، وأضافت أنها كانت تتردد على الشقة عدة مرات لتنظيفها وعملت نسخة من المفتاح، وعند تأكدها من سفر أصحاب المنزل، نفذت سرقتها.

القبض على خادمة سرقت مخدومها بأكتوبر

البداية كانت بتلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارا من نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، اللواء هاني شعراوي، يفيد حضور مهندس إلى مكتب العميد أحمد نجم رئيس قطاع أكتوبر، وحرر محضرا أفاد فيه أنه أثناء تواجده هو وأسرته خارج المنزل لزيارة أقاربه، وعند عودته فوجئ بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل الدولاب الخاص به، بغرفته.

وبالبحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة، نجحت قوات الأمن في ضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنها خادمة تبلغ من العمر 40 سنة.

ألقي القبض على المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله “هعمل معك كذا”، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص القانون على الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكن يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

وجاء في المادة ١٧ من قانون العقوبات أن من حق القاضي أن يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي تجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة.

وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.