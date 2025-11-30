المتهمون في قضية هتك عرض أطفال سيدز بالسلام أمام النيابة العسكرية.. نجدة الطفل تؤكد تعرض الضحايا للاعتداء الجنسي.. وأحد الجناة يكشف تفاصيل مرعبة

18 حجم الخط

في تطور جديد لقضية هتك عرض اطفال مدرسة سيدز بالسلام.. صرح مصدر قضائي أن النيابة العسكرية سوف تستكمل التحقيقات الخاصة بالقضية بعد أن طلبت ملف القضية من النيابة العامة.

المتهمون استدرجوا المجني عليهم باللهو

واستمع فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية، لأقوال الأطفال الخمسة المجني عليهم وذويهم –بعد أن اكتسبت ثقتهم ولمست إصرارهم على المضي قدمًا في الإجراءات، وأخذت في الاعتبار سرية بياناتهم وحجبها عن التداول عملًا بأحكام القانون التي تعاقب على إفشاء مثل تلك البيانات– وقد خلصت النيابة إلى تعرض المجني عليهم لوقائع هتك عرض، بعد استدراجهم من قبل المتهمين لمكان بالمدرسة بعيدا عن كاميرات المراقبة، وبمنأى عن الإشراف؛ وفصلوا ذلك باستغلال بعض العاملين بالمدرسة لصغر سن المجني عليهم بداعي اللهو، ثم هتك عرضهم وتهديدهم بالإيذاء باستخدام سكين، مما يبث الرعب في أنفسهم ويحول دون إبلاغ ذويهم عن الواقعة.



المجني عليهم يتعرفون علي المتهمين

وأجرت النيابة العامة عرضًا قانونيًا للمتهمين وتعرف المجني عليهم خلاله على ثلاثة منهم، ووثقت ذلك بمقاطع مصورة.

نجدة الطفل: الأطفال تعرضوا لاعتداء جنسي

وأخطرت نجدة الطفل وتم ندب أحد المختصين وأودعت تقريرها الذي أكد تعرض الأطفال للاعتداء الجنسي المشار إليه.

كما حصلت على اعتراف تفصيلي من اثنين من المتهمين العاملين بالمدرسة، تطابق في مجرياته مع ما أدلى به الأطفال وذووهم بالتحقيقات، إذ أقرا بأنهما والآخرين منذ ما يربو على العام – نظرًا لهوسهم بالجنس مع الأطفال – دأبوا على استدراج أطفال "تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال" من بينهم المعنيون بالبلاغ بعيدًا عن الإشراف وكاميرات المراقبة وهتكوا عرضهم مستغلين صغر سنهم وبراءتهم وخوفهم من التهديد بالإيذاء.

تفاصيل معاينة مسرح الجريمة

وأجرى فريق من أعضاء النيابة العامة معاينةً لمسرح الواقعة – موثقة بمقاطع مصورة - بإرشاد الأطفال المجني عليهم - عثر خلالها على السكين المستخدم في التهديد بالإيذاء وبعض الآثار المادية التي يشتبه أن تكون تخلفت عن بعضٍ من الوقائع محل التحقيق، فضلًا عن إرشاد أحد المتهمين المعترفين عن كيفية ارتكاب الواقعة ومكانها ووثقت ذلك بمقطع مصور.

وأمرت النيابة العامة بضبط الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين، وحصلت من خلالها على أدلة رقمية تمثلت في محتويات هاتفين نقالين خاصين باثنين من المتهمين انطوت على ما يؤكد شغفهما بمثل تلك الانحرافات الجنسية.



وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

كما أمرت بإرسال الآثار المادية المضبوطة من مسرح الواقعة والمتهمين والمجني عليهم لمصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم جميعًا وإعداد تقرير فني بذلك.

وفجرت أقوال عامل النظافة أحد المتهمين في قضية هتك عرض أطفال السلام مفاجأة صادمة بشأن الجريمة وحصلت فيتو علي نص أقوال العامل في القضية حيث قال أنا وزملائي عندنا مشاكل شخصية كبيرة وضغوط، والظروف دي أثرت علينا بالسلب وأصبح لدينا شهوة جنسية قوية، وفي الأول كنا بنبص على المدرسات في المدرسة ونشوف أفلام جنسية ومقاطع إباحية لغاية ما اتفقنا على هتك عرض الأطفال خاصة أطفال من كي جي 2، علشان هم الأصغر سنا وكمان وعيهم وإدراكهم للأشياء ضعيف، وأنا روحت معاهم وعملت زيهم.

وكنا بنستغل فترة خروج أطفال الروضة قبل خروج بقية الطلاب، ويفصل بينهم حوالي ربع ساعة وده الوقت اللي كنا بناخد الأطفال فيه لمكان بعيد عن كاميرات المراقبة، وكنا بنتناوب عليهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.