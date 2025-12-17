الرشاوى المالية أبرزها، ضبط مخالفات انتخابية في دمياط والقاهرة والمنوفية

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط عدد من المخالفات الانتخابية في عدة محافظات؛ فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية.

حلوان بالقاهرة

تم ضبط 3 أشخاص بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية، وبحوزتهم كروت دعائية انتخابية وأموال معدة لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

كفر سعد بدمياط

تم ضبط شخصين أثناء تجولهما بمركبة "توك توك" مزودة بمكبر صوت لدفع الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين، وتم التحفظ على المركبة.

حدائق القبة بالقاهرة

تم ضبط شخصين وسيدتين بحوزتهم كروت دعائية انتخابية وأموال مخصصة لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

شبين الكوم بالمنوفية

تم ضبط أحد الأشخاص وبحوزته بطاقات شخصية لبعض المواطنين ومبلغ مالى معد لتوزيعه على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح اثنين من المرشحين.

المطرية بالقاهرة

تم ضبط أحد الأشخاص بمحيط دائرة انتخابية وبحوزته مبالغ مالية وعدد من كوبونات السلع الغذائية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح مرشح معين.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات، وتولت النيابة العامة التحقيق في هذه الوقائع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.