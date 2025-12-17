أزمة ترامب و"بي بي سي".. كيف تحول فيلم "بانوراما" إلى ساحة معركة دبلوماسية بين أمريكا وبريطانيا

18 حجم الخط

يبدو أن المعركة القضائية التي دشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد هيئة الإذاعة البريطانية ستتحول إلى معركة إعلامية بينه وبين الصحافة البريطانية على اختلاف توجهاتها؛ حيث نشرت أستاذة الصحافة المالية في جامعة سيتي سانت جورج البريطانية وعضو مجلس إدارة مؤسسة “سكوت ترست” التي تمتلك مجموعة "ذا جارديان" الإعلامية جين مارتينسون مقالا طالبت فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالتدخل.

استهلت مارتينسون مقالها قائلة: قد يكون فيلم "الحب الحقيقي" فيلما فظيعا، لكنه يقدم خطابا واحدا من الصعب ألا نتمنى أن يصبح واقعا في عيد الميلاد هذا العام.

اتهامات لترامب بالتحرش بالصحافة البريطانية

تقول أستاذة الصحافة المالية: "يتعين على رئيس الوزراء البريطاني الاقتداء بشخصية بطل الفيلم هيو جرانت، وأن يقف في وجه حملة التنمر السخيفة التي يقودها ترامب ضد هيئة الإذاعة البريطانية، وإقامته دعوتين قضائيتين ضدها للحصول على تعويضات بقيمة عشرة مليارات دولار، إحداهما بتهمة التشهير والأخرى بتهمة انتهاك قانون الممارسات التجارية.

تحكي قصة الفيلم أن بطله هيو جرانت انتخب رئيسا للوزراء، وأنه يشعر بانجذاب إلى إحدى عاملات المنزل وتدعى ناتالي؛ لكنه يفاجأ بأن رئيس الولايات المتحدة واسمه في الفيلم بيلي بوب ثورنتون يتحرش بعاملة المنزل، ما يدفعه لاتخاذ قرار بالدفاع عن العاملة، قبل أن ينظر للرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي قائلا: "الصديق الذي يتحرش بنا لم يعد صديقا لنا".

مارتينسون: الصديق الذي يتنمر علينا لم يعد صديقا

وتضيف: "لكم أن تتخيلوا للحظة واحدة أن ستارمر قرر أن يجعل ادعاء دونالد ترامب ضد هيئة الإذاعة البريطانية بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير لعلاقة خاصة سيئة. لن يكون هذا غريبا، لأن ترامب لم يستهدف محطة إذاعية بريطانية فحسب، بل بدا في وقت سابق من هذا الأسبوع أن وعده بإبرام صفقة رخاء للذكاء الصناعي على وشك أن يتبخر".

وتتابع: "كما قال رئيس الوزراء الخيالي في الفيلم: الصديق الذي يتنمر علينا لم يعد صديقا؛ وبما أن المتنمرين يستجيبون فقط للقوة، فمن الآن فصاعدا سأكون مستعدا لأن أكون أقوى بكثير".

تقول هيئة الإذاعة البريطانية إنها ستقاتل وسوف تسعى لدعم موقفها بمجموعة متنوعة من الأسباب القانونية والواقعية؛ لكن على الجميع أن يتذكر.

ترامب يقاضي مؤسسة إخبارية يدفع ثمنها المواطنون البريطانيون

تضيف مارتينسون: "هذا رئيس أمريكي يقاضي مؤسسة إخبارية يدفع ثمنها كل المواطنين البريطانيين، بسبب أخطاء ارتكبت في مقطع مدته 12 ثانية، وهو مقطع غير متاح فعليا في فلوريدا، حيث قرر تقديم شكواه المؤلفة من 33 صفحة".

ومن الصعب حتى أن نرى الأساس القضائي للدعوى القضائية، نظرا لحقيقة أن هيئة الإذاعة البريطانية ليس لها الحق في عرض أو توزيع محتواها في الولايات المتحدة.

وتتابع: يزعم ترامب أيضا أن هيئة الإذاعة البريطانية ألحقت "ضررا جسيما بسمعته بالإضافة إلى "ضرر هائل على السمعة والمال" من خلال الفيلم الوثائقي المراوغ؛ ومع ذلك فقد واصل فوزه في الانتخابات الأميركية بعد أسبوع من بث برنامج "بانوراما" لأول مرة، في حين ارتفعت حصته من الأصوات في فلوريدا.

والأمر الأكثر غرابة هو أن خطابه ربما جرى تحريره بشكل سيئ من قبل محرري هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، لكن الحقيقة تظل أن ترامب وجهت إليه هيئة محلفين كبرى في الولايات المتحدة لائحة اتهام بأربع تهم تتعلق بسلوكه بشأن هجوم الكابيتول، وهو موضوع برنامج "بانوراما""، بحسب مارتينسون.

وتقول: لا يرغب أغلب الساسة العاديين في تذكير أي شخص بهذه الواقعة، ولكن بطبيعة الحال، ترامب ليس سياسيا عاديا؛ إذ إن تصريحاته الجامحة المتكررة، ومن بينها ما قاله مؤخرا بأن المخرج الشهير روب راينر عجل بوفاته بانتقاده لترامب، هي مجرد تشتيت لانتباه وسائل الإعلام الإخبارية.

موقف ترامب يجعل الجميع خاسرا

وبالنسبة لهيئة الإذاعة البريطانية، هذا موقف يخسر فيه الجميع. وكما قال الرئيس التنفيذي لشبكة "نيوزماكس" الأمريكية الداعمة لترامب، في برنامج توداي، كريستوفر رودي: من المرجح أن تتكلف القضية ما بين 50 مليون دولار إلى 100 مليون دولار، وفق مارتينسون.

وتختتم أستاذة الصحافة المالية قائلة: حث رودي "بي بي سي" على التسوية، كما فعلت العديد من المؤسسات الإخبارية الأمريكية مثل "سي بي إس نيوز" و"إيه بي سي"، ردا على تهديد هذا العام. ولكن كيف يمكن لهيئة الإذاعة البريطانية أن تتوصل إلى تسوية عندما تكون هذه القضية سخيفة وفقا لمعظم المقاييس المنطقية؟

