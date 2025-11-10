زلزال وثائقي ترامب يضرب بي بي سي، وكبار مسئولي القناة البريطانية يستقيلون فما القصة؟

18 حجم الخط

تسبب وثائقي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشرته قناة بي بي سي البريطانية تناول خطاب له منذ قرابة 5 سنوات، في الإطاحة بالمدير العام ورئيسة الأخبار في القناة البريطانية، وذلك بعد موجة انتقادات حادة طالت القناة بشأن تحيزها التحريري، بما في ذلك قضايا أخرى تتعلق بإسرائيل وحرب غزة، ومجتمع الميم.

وقدم المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تيم دافي والرئيسة التنفيذية للأخبار ديبورا تورنيس باستقالتهما، بسبب العديد من الانتقادات التي تعرضت لها القناة اتهمتها بالتحيز في العديد من القضايا والملفات كان أبرزها خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2021.

وأقر تيم دافي في رسالة بوقوع العديد من الأخطاء خلال فترة توليه منصبه بقناة بي بي سي، مشيرا إلى أن قرار استقالته "قرار شخصي تمامًا"، مؤكدًا أنه يتحمّل المسؤولية الكاملة عنها.

وكان الوثائقي الذي تناول خطاب الرئيس ترامب في يناير 2021، هو الشرارة التي فجرت أزمة الاستقالات في قناة بي بي سي، قبل اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول، وتم بثه قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

ووجه العديد من الأشخاص انتقادات حادة لمؤسسة بي بي سي، واتهموها بتحريف السياق، إذ تم حذف جزء من خطاب ترامب الذي دعا فيه إلى "تظاهر سلمي"، ما جعل المقطع يبدو وكأنه تحريض مباشر على العنف.

وفي الفيلم الوثائقي الذي أنتجه برنامج "بانوراما" وبثته بي.بي.سي، ظهر ترامب وهو يقول لأنصاره "سنذهب إلى مبنى الكابيتول" وإنهم "سيقاتلون بكل ما أوتوا من قوة" وهو التعليق الذي أدلى به في جزء مختلف من خطابه. وقال منتقدون إن طريقة تحرير الخطاب في وثائقي "بي بي سي" كانت مضللة.

وتعليقا على هذه الأحداث التي شهدتها بي بي سي قال ترامب، عبر منصته الاجتماعية تروث سوشال: إنه تم كشف "صحافيين فاسدين"، مضيفا أن: "هؤلاء أشخاص غير أمناء للغاية حاولوا التدخل في الانتخابات الرئاسية. وفوق كل ذلك، فهم من بلد أجنبي، يعتبره الكثيرون حليفنا الأول. وهذا أمر سيء للديمقراطية".

وقال دافي في رسالة موجهة للعاملين بالقناة: إن استقالته بعد خمس سنوات قرار خاص به تماما. وأضاف: "بشكل عام، تقدم بي بي سي أداء جيدا، لكن هناك بعض الأخطاء التي حدثت وبصفتي المدير العام، يجب أن أتحمل المسؤولية الكاملة".

وأضاف دافي في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لشبكة بي بي سي: "مثل جميع المؤسسات العامة، بي بي سي ليست مثالية ويجب أن نكون دائما منفتحين وشفافين وخاضعين للمساءلة".

وأوضح أنه "يعمل حاليا على تنسيق الأوقات الدقيقة مع المجلس لضمان انتقال منظم لخليفته خلال الأشهر المقبلة".

أما الرئيسة التنفيذية للأخبار تورنيس، فقالت إن الجدل حول الوثائقي "ألحق ضررًا بالمؤسسة التي أحبها"، مشيرة إلى أن المسؤولية النهائية تقع على عاتقها بصفتها رئيسة قسم الأخبار.

الضغط تصاعد بعد نشر صحيفة "ديلي تلجراف" وثيقة داخلية أعدها المستشار الإعلامي السابق مايكل بريسكوت، تضمنت قائمة من الأخطاء التحريرية، من بينها طريقة عرض خطاب ترامب، وتغطية قضايا المتحولين جنسيًا.

الواقعة أثارت تساؤلات حول مدى التزام "بي بي سي" بالحياد السياسي، خاصة في تغطيتها للأحداث الكبرى مثل الحرب في غزة، وقضايا الهوية الجندرية، والخطاب السياسي الأمريكي. برنامج "بانوراما" الشهير كان في قلب العاصفة، بعد أن أظهر ترامب وكأنه يدعو للعنف، بينما تم حذف دعوته للسلام.

وتأتي استقالة دافي لتفتح الباب أمام مراجعة داخلية شاملة في "بي بي سي"، وسط دعوات لإعادة النظر في معايير التحرير والحياد.

