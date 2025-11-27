الخميس 27 نوفمبر 2025
خارج الحدود

أفغاني، السلطات الأمريكية تكشف تفاصيل عن منفذ هجوم البيت الأبيض

من موقع الهجوم قرب البيت الأبيض، فيتو
أفادت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، نقلًا عن مسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون أن المشتبه فيه في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض هو مواطن أفغاني يبلغ من العمر 29 عامًا.

وقالت المصادر للقناة إن الشخص الذي أطلق النار هو المواطن الأفغاني المدعو رحمن الله لاكانوال البالغ 29 عامًا من العمر، والذي دخل الولايات المتحدة في عام 2021.

وكان حاكم ويست فيرجينيا باتريك موريسي قد أعلن في وقت سابق اليوم إصابة اثنين من أفراد الحرس الوطني، بعدما تعرضا لإطلاق نار بالقرب من البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ولاحقًا، تراجع حاكم الولاية عن تصريحه بشأن مقتل العنصرين الأمنيين، وأكد أن التقارير متضاربة بهذا الشأن، وأن الجنديين تعرضا لإصابات خطرة في الهجوم.

وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم أعلنت، أن عنصرين من الحرس الوطني تعرضا لإطلاق نار في واشنطن، الأربعاء.

وأفادت شرطة واشنطن، في بيان منفصل، بوقوع إطلاق نار قرب البيت الأبيض، وأضافت أنه تم احتجاز المشبه فيه بإطلاق النار.

وكانت المتحدثة الصحفية أعلنت إغلاق البيت الأبيض، بعد إطلاق النار بالقرب منه.

