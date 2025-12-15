ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بتصنيف مخدر الفينتانيل "سلاح دمار شامل"

18 حجم الخط

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بتصنيف مخدر الفينتانيل ضمن فئة أسلحة الدمار الشامل، في خطوة تعكس تصعيدًا كبيرًا في طريقة تعامل واشنطن مع أزمة المخدرات التي تضرب المجتمع الأمريكي.

ترامب: الفينتانيل لا يقتل الأفراد فقط بل يهدد الدولة والمجتمع بأكمله

وأكد ترامب أن الفينتانيل يمثل خطرًا استراتيجيًا واسع النطاق، مشددًا على أنه لا يقل خطورة عن الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية، نظرًا لتسببه في عشرات الآلاف من الوفيات سنويًا وتأثيره المدمر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

تشديد العقوبات وتوسيع الصلاحيات الأمنية لملاحقة الشبكات المتورطة

وبموجب القرار التنفيذي، تحصل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية على صلاحيات أوسع لملاحقة شبكات التهريب والتصنيع والتمويل داخل الولايات المتحدة وخارجها، مع تشديد العقوبات على المتورطين باعتبارهم يشكلون تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.

رسالة سياسية وأمنية من ترامب: الحرب على المخدرات تدخل مرحلة جديدة

ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره تحولًا جذريًا في استراتيجية مكافحة المخدرات، حيث انتقلت الإدارة الأمريكية من التعامل مع الفينتانيل كأزمة صحية فقط، إلى اعتباره سلاحًا يُستخدم لتقويض المجتمعات من الداخل، ما يفتح الباب أمام إجراءات أكثر حسمًا داخليًا وخارجيًا.

ترامب يتعهد بمحاربة عصابات المخدرات

في وقت سابق، تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمحاربة عصابات المخدرات على البر بالطريقة نفسها المتّبعة في البحر.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمة خلال حفل عشاء بمركز "كينيدي: "سنبدأ نفس العملية برًا، لأننا نعرف كل طريق، ونعرف كل منزل، ونعرف مكان سكنهم. نعرف كل شيء عنهم".

وأشار ترامب إلى أن كمية المخدرات التي تدخل الولايات المتحدة بحرًا انخفضت بنسبة 94 بالمئة، مضيفًا: "أحاول معرفة من هم الـ 6 بالمئة الآخرون".

