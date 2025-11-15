ترامب يتعهد بمقاضاة "بي بي سي": سأطلب تعويضا بالمليارات

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت للصحفيين إنه من المرجح أن يقاضي "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي.بي.سي) خلال الأيام المقبلة لمطالبتها بتعويض يصل إلى خمسة مليارات دولار بسبب تعديل أجرته على خطاب ألقاه عام 2021 في اليوم الذي اجتاح فيه أنصاره مبنى الكابيتول (الكونجرس).

فيلم وثائقي مثير للجدل

وكان محامو ترامب قد حددوا في البداية مهلة تنتهي الجمعة لإلزام (بي.بي.سي) بسحب فيلمها الوثائقي وإلا فستواجه دعوى قضائية بتعويض "لا يقل" عن مليار دولار.

وطالبوا أيضًا بأن تصدر (بي.بي.سي) اعتذارًا وأن تعوض ترامب عما وصفوه بأنه "ضرر جسيم لحق بسمعته وماله".

"بي بي سي" تعتذر رسميا لترامب

وقدمت (بي.بي.سي) اعتذارًا شخصيًا لترامب، الخميس، بعد أن أقرت بأن تحريرها لتصريحات ترامب كان "خطأ في التقدير"، لكنها قالت إنه لا يوجد أساس قانوني لمقاضاتها.

جاء ذلك في خطابين منفصلين، أحدهما من محامي الهيئة والآخر من رئيس "بي بي سي" سمير شاه إلى البيت الأبيض، حيث أعربت الهيئة عن ندمها لطريقة تحرير مقطع الفيديو وأكدت أنه "ليس لديها أي خطط لإعادة بث الفيلم الوثائقي على أي من منصاتها".

ورفضت الهيئة البريطانية مطالب ترامب بالتعويضات التي قدرها بمليار دولار، مشيرة إلى أنها "تختلف بشدة حول وجود أساس لدعوى تشهير".

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة خلال توجهه إلى فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع "سنقاضيهم بمبلغ يتراوح بين مليار و5 مليارات دولار، ربما في وقت ما من هذا الأسبوع".

وأضاف: "أعتقد أنني مضطر لفعل ذلك، أعني أنهم اعترفوا حتى بالغش. لقد غيّروا الكلمات التي خرجت من فمي".

وقال ترامب إنه لم يتحدث مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن هذه المسألة، لكنه يعتزم الاتصال به خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح أن ستارمر حاول التواصل معه وكان "محرجًا للغاية" بسبب هذا الأمر.

الفيلم الوثائقي، الذي عُرض على برنامج "بانوراما" على (بي.بي.سي) دمج ثلاثة مقاطع فيديو من خطاب ترامب، مما أوجد انطباعا بأنه كان يُحرّض على أعمال الشغب في السادس من يناير 2021. ووصف محاموه هذا التعديل بأنه "كاذب وتشهيري".

