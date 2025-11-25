الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
رئيس وزراء بريطانيا: نخوض نقاشات مكثفة بشأن الأصول الروسية المجمدة

رئيس وزراء بريطانيا،
رئيس وزراء بريطانيا، فيتو
كشف رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، عن عدد من القضايا التي تتصدر الاهتمام العالمي، وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا والأصول الروسية المجمدة.

نقاشات بريطانية مكثفة حول الأصول الروسية المجمدة

وأكد رئيس الوزراء أن لندن، بالتعاون مع شركائها الدوليين، تخوض مباحثات مكثفة بشأن كيفية التعامل مع الأصول الروسية المجمدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار البحث عن آليات قانونية وفاعلة يمكن أن تسهم في دعم أوكرانيا وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وقف إطلاق النار في أوكرانيا.. أولوية عاجلة لبريطانيا

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة البريطانية تركز في الوقت الحالي على الدفع باتجاه وقف إطلاق النار في أوكرانيا، معتبرًا أن إنهاء النزاع المسلح هو المدخل الأساسي لأي تسوية سياسية محتملة، ولتحقيق الاستقرار الإقليمي والأوروبي.

رئيس وزراء بريطانيا يوجه اتهامًا مباشرًا لبوتين

وجّه رئيس الوزراء اتهامًا صريحًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باعتباره المسؤول عن بدء الحرب على أوكرانيا، مؤكدًا أن ما يحدث هو نتيجة مباشرة للقرار الروسي بشن العمليات العسكرية.

قراءة في الموقف البريطاني بشأن الحرب الروسية الأوكرانية

تُظهر هذه التصريحات أن بريطانيا تسعى للعب دور محوري في ملف العقوبات الاقتصادية، ودعم أوكرانيا سياسيًا ودبلوماسيًا، مع الحفاظ على لغة حازمة تجاه موسكو. كما تعكس رغبة لندن في الاستفادة من ورقة الأصول المجمدة كورقة ضغط أو أداة دعم مالي لكييف.

لافروف ينتقد مسربي خطة ترامب للسلام بين روسيا وأوكرانيا

الرئيس الأوكراني: خطوات إنهاء الحرب مع روسيا باتت قابلة للتنفيذ الآن

