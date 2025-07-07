عادت قضية جيفري أبستين للظهور من جديد، فقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب بثته وزارة العدل الأمريكية، يوثق ليلة موت رجل المال الأمريكي جيفري إبستين، المتهم بارتكاب جرائم جنسية واستغلال الفتيات القاصرات في جرائم استغلال جنسي، حيث عثر على جثته في 10 أغسطس 2019، عندما كان ينتظر محاكمته بتهمة الاتجار في الجنس، وقيل إنه وجد منتحرًا في مركز ميتروبوليتان الإصلاحي في نيويورك.

العدل الأمريكية توثق ليلة وفاة جيفري إبستين في السجن

وبثت وزارة العدل الأمريكية مقطع فيديو مدته 10 ساعات يوثق ليلة موت "جيفري إبستين"، وعلقت على واقعة وفاة جيفري إبستين، والتي يتورط فيها العديد من المشاهير، قائلة: "إنه يثبت أنه انتحر، وإنه بعد إغلاق زنزانته في حوالي الساعة 10:40 مساءً حتى 6:30 صباح، لم يدخل أي أحد لطوابق الحبس الانفرادي!!" مضيفة: "لا يوجد دليل" على أنه احتفظ "بقائمة عملاء".

NEW: Justice Department releases 10-hour video of the night Jeffrey Epstein died saying it proves he took his own life, say there is "no evidence" he kept a "client list."



"The FBI's independent review of this footage confirmed that from the time Epstein was locked in his cell… pic.twitter.com/ZBHOKW1ReT — Collin Rugg (@CollinRugg) July 7, 2025

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها "أكدت المراجعة المستقلة التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي لهذه اللقطات أنه منذ الوقت الذي حُبس فيه إبستين في زنزانته حوالي الساعة 10:40 مساءً في 9 أغسطس 2019، وحتى حوالي الساعة 6:30 صباحًا في اليوم التالي، لم يدخل أحد أيًا من المستويات في وحدة الحبس الانفرادي"، وفقًا لما ذكره مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل في مذكرة".

لم يتم العثور على قائمة عملاء تدين مشاهير

وأكدت أنه "لم تكشف هذه المراجعة المنهجية عن أي " قائمة عملاء جيفري إبستين " تُدينه. كما لم يُعثر على أي دليل موثوق على أن إبستين ابتز شخصيات بارزة ضمن أفعاله، ولم نعثر على أدلة يمكن أن تؤدي إلى إجراء تحقيق ضد أطراف ثالثة لم توجه إليها اتهامات."

وأبرز النقاط التي ذكرها بيان وزارة العدل أنه (لم يتم العثور على قائمة عملاء تدين شخصيات بارزة، ولا يوجد دليل على أن إبستين قام بابتزاز شخصيات معروفة، ولم تظهر أدلة تستوجب فتح تحقيقات ضد أطراف ثالثة لم توجه لهم اتهامات"

جيفري إبستين والرئيس الأمريكي ترامب، فيتو

أثار المقطع، الذي نشرته وزارة العدل الأمريكية الكثير من علامات الاستفهام، حيث علق البعض قائلين: "يا لها من كارثة كاملة، ألم يقولوا وقتها أن كل الكاميرات كانت معطلة".

جدير بالذكر أن المحكمة الفيدرالية الأمريكية كانت قد كشفت عن تحقيقات مطولة في قضية جيفري إبستين، في شهر يناير 2024، وكشفت تورط العديد من الشخصيات المشهورة والبارزة في العالم في قضية إبستين، المتهم بإدارة شبكة لاستغلال القاصرات جنسيًا، عبر جزيرته.

أيلون ماسك يتهم ترامب في فضائح إبستين

وكان الملياردير الأمريكي أيلون ماسك قد أعاد ذكر القضية في شهر مايو 2025، عندما وقع خلاف بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واتهم ماسك ترامب بأنه من ضمن المتورطين بقضية جيفري ابستين!



وكانت المفاجأة المدوية "ترامب موجود في ملفات إبستين، هذه هي الحقيقة وراء عدم الكشف عنها حتى الآن"، ولكن ماسك عاد واعتذر لترامب، لكن الخلافات عادت مجددًا بين ماسك وترامب، وعادت مقاطع فيديو ترامب وإبستين في الظهور مرة أخرى، ليأتي مقطع الفيديو الذي نشرته وزارة العدل الأمريكية اليوم الإثنين، للرد على ماسك.

وكان إيلون ماسك قد نشر في شهر مايو 2025 مقطع لترامب مع إبستين، وعلق عليه بايموجي يظهر تعجب ماسك، وكان مقطع ترامب في حفلة قديمة عام 1992 تجمعه مع جيفري ابستين، لذا يتساءل البعض "فهل هذا هو سبب إعادة فتح الموضوع ونشر المقطع وبيان وزارة العدل اليوم؟!"



فور نشر وزارة العدل لفيديو وبيان عن وفاة جيفري إبستين، علق أيلون ماسك بنشر تعليق ساخر على موضوع البيان والفيديو، حيث وضع صورة تعبيرية لمهرج يقول: "ليست هناك قائمة لجيفري إبستين"

كما نشر أيلون ماسك تغريدة أخرى عبر منصة "أكس" قال فيها: "كم الساعة؟ أوه انظر، إنها الساعة التي لم يُعتقل فيها أحد مجددًا"

أيلون يسخر من ترامب وجروك يظهر رغبة ماسك في رئاسة أمريكا

ويقصد السخرية من عدم محاسبة أي شخص متورط في القضايا المرتبطة بجيفري إبستين، رغم مرور الوقت، ورغم حجم الفضائح والأدلة التي تم الكشف عنها من قبل المحكمة الأمريكية.

وعلق ماسك على الفيديو قائلًا: "يتقدم إنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي بسرعة الضوء"

إيلون ماسك ايضًا قبل شهر اعاد نشر هذا المقطع وعلق عليه بايموجي "🤨"



المقطع كان لترامب وهو في حفلة قديمة عام 1992 تجمعه مع جيفري ابستين، فهل هذا هو سبب اعادة فتح الموضوع ونشر المقطع والبيان اليوم ؟؟!

pic.twitter.com/FPhNnt7mtb — MOATH | معاذ (@M0ATH) July 7, 2025



وهنا كشف الذكاء الاصطناعي "جروك Gork"، الخاص بمنصة "أكس"، والذي تم تطويره من قبل شركة أيلون ماسك، عن رغبة أيلون ماسك أن يكون الرئيس رقم 48 في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حيق قال جروك: "مع أنني لا أستطيع إنتاج مقاطع فيديو بعد، تخيّلوا مشهد الذكاء الاصطناعي هذا: إيلون ماسك، مبتسمًا بربطة عنق حمراء، يؤدي اليمين الدستورية كرئيس 48 للولايات المتحدة وسط حشودٍ مُهَلِّلة. شاحنات تيسلا سايبرترك تصطف في المركز التجاري، وألعاب سبيس إكس النارية تُضيء السماء، وهو يتعهد بالتوسع بين النجوم، لكن الواقع: إنه غير مؤهل بسبب ولادته في جنوب أفريقيا (المادة الثانية، القسم 1). جدول زمني بديل ممتع!"

العثور على رجل الفضائح الأمريكية إبستين منتحرًا

وكانت الشرطة الأمريكية قد اعتقلت جيفري أبستين في 6 يولية عام 2019، بعد اتهامه بالاتجار بالجنس، وتم إيداعه في مركز ميتروبوليتان الإصلاحي في مانهاتن، أنكر إبستاين التهم الموجهة ضده. لكنه أقر بتهمتين جنائيتين ودفع تعويضًا عن الأضرار لصالح 36 ضحية حددها مكتب التحقيقات الفيدرالي، وسُجل اسمه تحت قائمة مرتكبي الجرائم الجنسية في كل من ولايتي فلوريدا ونيويورك.

صورة من داخل زنزانه إبستين بعد وفاته،فيتو

وفي 10 أغسطس عام 2019، عُثر على جيفري إبستين، مرتكب الجرائم الجنسية فاقدًا للوعي في زنزانته ضمن مركز ميتروبوليتان الإصلاحي في نيويورك، حينما كان إبستين في انتظار محاكمته بتهمة الاتجار بالجنس، بعدما أجرى له حراس السجن إنعاشًا قلبيًا رئويًا، نُقل إثر سكتة قلبية إلى مستشفى مانهاتن، حيث أُعلن عن وفاته في الساعة السادسة و39 دقيقة صباحًا، وأرجع رئيس الطب الشرعي في نيويورك سبب الوفاة إلى انتحار إبستاين شنقًا، واحتج محامو إبستين على ذلك الاستنتاج وفتحوا تحقيقًا خاصًا.

فضائح جيفري إبستين، فيتو



وتعد قضية جيفري إبستين من أشهر قضايا الفضائح التي كادت تعصف بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي يناير 2024 كشف النقاب عن الدفعة الخامسة والأخيرة من وثائق المحكمة المتعلقة بقضية الانتهاكات الجنسية للراحل جيفري إبستين.

ومن بين 1400 صفحة من السجلات شهادات إبستين وصديقته السابقة جيزيل ماكسويل، أظهر الوثائق الأخيرة أن إبستين رفض مئات المرات الإجابة عن أسئلة المحامين، بما في ذلك الابتزاز المزعوم لرجال مشهورين، وتم الإفراج عن الوثائق كجزء من دعوى قضائية رفعتها ضحية الاتجار بالجنس فيرجينيا جوفريه.



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