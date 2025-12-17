الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على معلم الإسماعيلية

مجمع محاكم الإسماعيلية،
مجمع محاكم الإسماعيلية، فيتو
18 حجم الخط

أجلت محكمة جنح أبوصوير المنعقدة بمقر مجمع محاكم الإسماعيلية، جلسة المتهم بالتعدي على معلم الإسماعيلية بمقص، ليوم 24 من شهر ديسمبر الجاري وذلك لتعذر حضور المتهم. 
 

نائب محافظ الإسماعيلية: إزالة أي معوقات قد تعرقل سير العملية الانتخابية

انتخابات النواب 2025، مدير أمن الإسماعيلية يتفقد الخدمات الأمنية بمقار اللجان (صور)

كانت قد أمرت جهات التحقيق في محافظة الإسماعيلية، بتجديد حبس المتهم بالتعدي على معلم بمدرسة المجاورة الإعدادية بمركز ومدينة أبوصوير، 15 يوما على ذمة التحقيقات.    

كما قررت النيابة إخلاء سبيل والدة المتهم، بعد سماع أقوالها في إطار التحقيقات الجارية بشأن ملابسات الواقعة، دون توجيه اتهامات مباشرة لها، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.

تفاصيل الواقعة  

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد باقتحام أحد الأشخاص للمدرسة أثناء اليوم الدراسي، وقيامه بالتعدي على أحد المعلمين باستخدام "مقص"، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي، وعلى الفور تم نقل المعلم المصاب لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالته الصحية. 

 

انتقال قوة إلى المدرسة محل البلاغ 

وعلى إثر البلاغ، انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط المتهم، واقتياده إلى القسم، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيق فورًا. 

 

الاستماع إلى أقوال الشهود العيان 

واستمعت جهات التحقيق لأقوال المعلم المصاب، وعدد من العاملين بالمدرسة، إلى جانب شهود العيان، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط المدرسة، للوقوف على تفاصيل الواقعة وأسبابها، والتحقق من مدى تعمد المتهم الاعتداء داخل المنشأة التعليمية.  

 

وأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف كافة الملابسات، وتحديد الدوافع الحقيقية وراء الواقعة، خاصة في ظل حساسية المكان الذي شهد الحادث، باعتباره منشأة تعليمية يفترض أن تتوافر بها أعلى درجات الأمان للمعلمين والطلاب. 

وأثارت الواقعة حالة من الاستياء داخل الأوساط التعليمية بمحافظة الإسماعيلية، وسط مطالبات بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية داخل المدارس، واتخاذ خطوات رادعة للتصدي لأي محاولات للاعتداء على المعلمين أو المساس بسلامتهم أثناء أداء عملهم، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية، وهيبة المؤسسات التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجمع محاكم الاسماعيلية واقعة التعدي على معلم بمقص التعدي على معلم بمقص بالإسماعيلية الاسماعيلية محكمة جنح الاسماعيلية

مواد متعلقة

نائب محافظ الإسماعيلية: إزالة أي معوقات قد تعرقل سير العملية الانتخابية

انتخابات النواب 2025، مدير أمن الإسماعيلية يتفقد الخدمات الأمنية بمقار اللجان (صور)

ختام فعاليات برنامج مكافحة الفساد لموظفي الوحدات المحلية بالإسماعيلية

القبض على عاطل بعد ساعات من محاولته اختطاف طفلة بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

5 معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نيفين مندور

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور

أنتوا ما بتحترموش حد؟! انفعال عجوز صعيدي على فتاة في المترو يثير الجدل (فيديو)

حريق مأساوي ينهي حياة الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم «اللي بالي بالك» (فيديو)

الصور الأولى لشقة نيفين مندور بالإسكندرية، والنيابة تعاين موقع الحريق

السكة الحديد: الصيانة والتطوير وراء تأخيرات قطار القاهرة طنطا بالساعات

السكك الحديدية تدفع بمهندسين لمعاينة موقع خروج قطار عن القضبان بالحامول في المنوفية (فيديو)

"قضايا الدولة" تدفع بعدم قبول دعاوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق بمنتصف تعاملات الأربعاء

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. عياد الطنطاوي نشر علوم الإسلام واللغة العربية في روسيا

من جامع القاهرة إلى الأزهر، تاريخ منارة العلم الإسلامي وقصة إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة

تفسير رؤيا الجن في المنام وعلاقتها باعتلاء مناصب مرموقة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads