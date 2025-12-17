باسل رحمي: نحرص على تدريب المواطنين والشباب لإقامة مشروعات جديدة

18 حجم الخط

يعمل جهاز تنمية المشروعات على التعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة وشركاء التنمية على تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب والخريجين الجدد لاقتحام مجال العمل الحر وإقامة المزيد من المشروعات في مختلف المجالات خاصة المجالات الصناعية والإنتاجية.

يأتي ذلك تماشيا مع خطط الدولة الهادفة إلى تعزيز الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة من خلال تمكين المواطنين من الاستفادة من قوانين الدولة الداعمة للاستثمار.

تدريب الشباب على ريادة الأعمال

ونظم الجهاز خلال شهرى نوفمبر وديسمبر بالتنسيق مع مختلف الجهات الشريكة، عدد من الفعاليات لتدريب الشباب على ريادة الأعمال، حيث نظم بالتعاون مع مبادرة بصمة شباب مصر التابعة للكنيسة الأرثوذكسية مجموعة من ملتقيات التوظيف بحضور آلاف من الشباب الباحثين عن فرص عمل لتسهيل مقابلات الشباب الباحث عن فرص عمل بأصحاب الشركات والعلامات التجارية في مصر، والتعرف بشكل مباشر على المهارات المطلوبة في سوق العمل والاتجاهات الجديدة في التوظيف.

وأقيم الملتقى الأول بمقر الإيبارشية بالمعصرة في منطقة حلوان في القاهرة بحضور 1600 شاب وفتاة، فيما سيتم إقامة الملتقى الثاني بمحافظة المنيا خلال شهر ديسمبر، بينما الملتقى الثالث سيتم إقامته بالكاتدرائية الأرثوذكسية بالعباسية خلال الشهر القادم بمشاركة إدارة الفرانشايز بجهاز تنمية المشروعات والعديد من العلامات التجارية.

وقامت أفرع الجهاز في المحافظات خاصة في الصعيد والمحافظات الحدودية بتنظيم عشرات الفعاليات التدريبية والتوعوية لطلاب الجامعات وطلاب المدارس الفنية، حيث قدم لهم المدربون دورات توعوية وتطبيقية وبرامج تدريبية لتنمية المهارات الريادية لدى الطلاب لتأهيلهم لسوق العمل، بجانب عدة دورات تدريبية خاصة بالتصدير تساعد أصحاب المشروعات على تطوير منتجاتهم بما يسمح لها بمطابقة المواصفات والنفاذ بها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز مستمر في تنفيذ مختلف الأنشطة والفعاليات والتدريب المجاني لمختلف فئات المجتمع من السيدات والرجال والشباب لتأهيلهم لاقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بنشر ثقافة العمل الحر والترويج لخدمات الدولة التي يقدمها الجهاز والوزارات المعنية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار رحمي إلي أن هذه الأنشطة تقام بالتعاون مع الجامعات بكافة المحافظات ومديريات التربية والتعليم وشركاء المجتمع المدني ومختلف مؤسسات الدولة من شركاء التنمية لتعريف الشباب والمواطنين وطلاب المعاهد الفنية والجامعات بالخدمات المالية وغير المالية والفنية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لدعم الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو الراغبين في تطوير مشروعاتهم القائمة بالفعل ومساعدتهم على التعرف على مهاراتهم التي تؤهلهم للعمل الحر والعمل على تنميتها واستغلال قدراتهم الواعدة في خلق جيل جديد من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات.

وأضاف رحمي أن فروع الجهاز واصلت أيضا إجراء الزيارات الميدانية للمجمعات الصناعية في محافظات الصعيد للتعرف على احتياجات المشروعات المتواجدة بها والتنسيق مع الجهات الحكومية للتغلب على مختلف المعوقات التي تواجههم وإمدادهم بالدعم المطلوب سواء ماليا أو فنيا وفق احتياجاتهم والعمل على الحفاظ على تلك المشروعات والمصانع وتعزيز الإنتاجية وتطوير المنتجات.

وكان جهاز تنمية المشروعات قد أجرى عدد من الدورات التدريبية لطلاب المدارس الفنية في محافظة البحر الأحمر لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين طلاب التعليم الفني، شملت مدن الغردقة، سفاجا، رأس غارب، مرسى علم، والقصير، بينما تم تنظيم ندوات توعية لطلاب الجامعات والمدارس الفنية بأهمية العمل الحر في محافظة سوهاج وذلك بالتعاون مع جامعة سوهاج وإدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم.

وفي مطروح نظم فرع الجهاز بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات ندوة توعوية لطلاب المدارس الصناعية لتشجيع الشباب نحو الأفكار الريادية وإكسابهم المزيد من المهارات المؤهلة لسوق العمل، بينما نظم فرع الجهاز في قنا 5 دورات تدريبية لريادة الأعمال استهدفت 112 متدربا، بينما يجري الآن تنظيم دورتين جديدتين في شهر ديسمبر لعدد 40 متدربا، بالإضافة إلى قيام فرع الجهاز في الأقصر بتنظيم تدريب للتسويق الإلكتروني بالتعاون مع الجامعة التكنولوجية بمدينة طيبة لعدد 25 متدربا وتدريب آخر في التسويق الإلكتروني أيضا بالتعاون مع القوى العاملة بالمحافظة.

ودعا رحمي المواطنين والشباب إلى استغلال البيئة الداعمة للمشروعات الصغيرة واكتساب المزيد من المهارات المؤهلة لسوق العمل المتغير، والنظر بعين الاعتبار إلى الفرص الواعدة في مجال العمل الحر عوضا عن النمط التقليدي الوظائف، موجها مختلف فروع جهاز تنمية المشروعات بإتاحة وتيسير مختلف أنواع الدعم الفني والتدريب وتبسيط إجراءات حصول الراغبين في إقامة المشروعات على التمويلات اللازمة.

