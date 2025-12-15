الإثنين 15 ديسمبر 2025
حوادث

حبس عامل بتهمة سرقة مبلغ مالي من مطعم بالشيخ زايد

حبس المتهم
حبس المتهم
18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بحبس عامل في مطعم بتهمة سرقة مبلغ مالي من مكان عمله بالشيخ زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 


تفاصيل اتهام عامل بسرقة مطعم بالشيخ زايد

البداية كانت بورود بلاغ لـ مديرية أمن الجيزة، يفيد بسرقة مبلغ 117 ألف جنيه من مطعم بمدينة الشيخ زايد.

بإجراء التحريات تبين أن عامل بالمطعم وراء سرقة النقود، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المبلغ المسروق.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، ونجحت من خلالها في تحديد هوية المتهم. 

 

عقوبة السرقة


ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله “هعمل معك كذا”، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

كما نص القانون على الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكن يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.


وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات  أن  من حق القاضي أن  يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي تجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

 

أمن الجيزة مديرية أمن الجيزة مدينة الشيخ زايد نيابة الجيزة الجيزة

الجريدة الرسمية
