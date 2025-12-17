الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

14 ميدالية، حصاد منتخب الجودو في دورة الألعاب الأفريقية للشباب بأنجولا

بعثة مصر في دورة
بعثة مصر في دورة الألعاب الأفريقية، فيتو
18 حجم الخط

دورة الألعاب الأفريقية، اختتم المنتخب الوطني للجودو مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأفريقية للشباب، المقامة حاليا في أنجولا، بمشاركة عدد كبير من بعثات القارة السمراء.

وحصد منتخب الجودو خلال مشاركته، 14 ميدالية متنوعة، بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات.

وجاءت ميداليات المنتخب كالتالي:

الميداليات الذهبية

أيتن داوود (70 كجم) - ياسمين عبد العال (فوق 70 كجم) - علي الرملي (81 كجم) - زين أبوشامة (90 كجم) - عبد الرحمن الفيومي (فوق 90 كجم).

الميداليات الفضية

شروق عطية (40 كجم) - داليدا الغرباوي (36 كجم) - شروق محمد (48 كجم) - سلسبيل محمود (44 كجم).

الميداليات البرونزية

محمود عبد الجواد (50 كجم) - إسماعيل عبد ربه (55 كجم) - أدهم البحيري (60 كجم) - مالك النجار (66 كجم) - مازن مندور (73 كجم).

قائمة منتخب الجودو

وضمت قائمة منتخب الجودو 16 لاعبا وهم:

الشباب:

محمود عبد الجواد (50 كجم) - إسماعيل عبد ربه (55 كجم) - أدم البحيري (60 كجم) - مالك النجار (66 كجم) - مازن مندور (73 كجم) - علي الرملي (81 كجم) - زين أبوشامة (90 كجم) - عبد الرحمن الفيومي (+90 كجم).

الشابات:

شروق عطية (40 كجم) - سلسبيل محمود (44 كجم) - شروق محمد (48 كجم) - مليكة محمد (52 كجم) - لمار أحمد (57 كجم) - داليدا الغرباوي (63 كجم) - أيتن داوود (70 كجم) - ياسمين عبد العال (+70 كجم).

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دورة الألعاب الإفريقية المنتخب الوطني للجودو دورة الألعاب الأفريقية للشباب منتخب الجودو شروق عطية

مواد متعلقة

منتخب شاطئية الطائرة سيدات ينافس على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية بأنجولا

طالب من مدرسة الفيوم الرياضية يفوز بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الافريقية

الفوج الثاني من بعثة مصر يطير إلى أنجولا للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية

مريم محمد تحصد ذهبية المطرقة في دورة الألعاب الأفريقية للشباب

الأكثر قراءة

5 معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نيفين مندور

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور

الصور الأولى لشقة نيفين مندور بالإسكندرية، والنيابة تعاين موقع الحريق

الأرصاد تكشف طقس اليوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ في الحرارة وسقوط برد ليلا وصباحا على معظم الأنحاء

أبو الغيط: دعم صمود الفلسطينيين أفضل طريق لمقاومة الاحتلال

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام تالافيرا في كأس ملك إسبانيا

الكهرباء تحدد أسباب إضاءة لمبة التلاعب بالعدادات مسبوقة الدفع وخطوات تجنب الغرامات

قبل وفاتها بساعات، سر ظهور القلب الأسود في آخر صور نيفين مندور

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

الدولار يسجل 448.73 جنيه سوادني اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الخردة في الأسواق المحلية صباح اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من جامع القاهرة إلى الأزهر، تاريخ منارة العلم الإسلامي وقصة إقامة صلاة الجمعة فيه لأول مرة

تفسير رؤيا الجن في المنام وعلاقتها باعتلاء مناصب مرموقة

أجمل الأدعية قبل شروق الشمس

المزيد
الجريدة الرسمية
ads