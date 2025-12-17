14 ميدالية، حصاد منتخب الجودو في دورة الألعاب الأفريقية للشباب بأنجولا

18 حجم الخط

دورة الألعاب الأفريقية، اختتم المنتخب الوطني للجودو مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأفريقية للشباب، المقامة حاليا في أنجولا، بمشاركة عدد كبير من بعثات القارة السمراء.

وحصد منتخب الجودو خلال مشاركته، 14 ميدالية متنوعة، بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات.

وجاءت ميداليات المنتخب كالتالي:

الميداليات الذهبية

أيتن داوود (70 كجم) - ياسمين عبد العال (فوق 70 كجم) - علي الرملي (81 كجم) - زين أبوشامة (90 كجم) - عبد الرحمن الفيومي (فوق 90 كجم).

الميداليات الفضية

شروق عطية (40 كجم) - داليدا الغرباوي (36 كجم) - شروق محمد (48 كجم) - سلسبيل محمود (44 كجم).

الميداليات البرونزية

محمود عبد الجواد (50 كجم) - إسماعيل عبد ربه (55 كجم) - أدهم البحيري (60 كجم) - مالك النجار (66 كجم) - مازن مندور (73 كجم).

قائمة منتخب الجودو

وضمت قائمة منتخب الجودو 16 لاعبا وهم:

الشباب:

محمود عبد الجواد (50 كجم) - إسماعيل عبد ربه (55 كجم) - أدم البحيري (60 كجم) - مالك النجار (66 كجم) - مازن مندور (73 كجم) - علي الرملي (81 كجم) - زين أبوشامة (90 كجم) - عبد الرحمن الفيومي (+90 كجم).

الشابات:

شروق عطية (40 كجم) - سلسبيل محمود (44 كجم) - شروق محمد (48 كجم) - مليكة محمد (52 كجم) - لمار أحمد (57 كجم) - داليدا الغرباوي (63 كجم) - أيتن داوود (70 كجم) - ياسمين عبد العال (+70 كجم).

