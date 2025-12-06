وداع مبكر للاعبي منتخب الجودو في بطولة الجراند سلام باليابان

18 حجم الخط

شهدت منافسات اليوم الأول من بطولة الجراند سلام للجودو، المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، خروج ووداع مبكر للاعبي المنتخب الوطني في مختلف الأوزان.

في وزن 100 كجم، خسر عمر الرملي أمام بطل اليابان في مباراته الأولى، ليسجل وداع مبكر لمنافسات البطولة.

وفي وزن فوق 100 كجم، خسر محمد عبده مباراته الأولى أيضا أمام بطل جورجيا، ليلحق بزميله عمر الرملي دون تحقيق أي فوز.

وفي السيدات، حققت تسنيم رشدي فوزا وحيدا في منافسات وزن 57 كجم على بطلة ليتوانيا، قبل أن تخسر في الدور الثاني أمام بطلة روسيا.

ويشارك المنتخب الوطني للجودو في بطولة جراند سلام بقائمة تضم 7 لاعبين في منافسات الرجال والسيدات.

قائمة منتخب الجودو

وتضم قائمة المنتخب الوطني كل من:

الرجال:

يسري سامي (60 كجم) - عبد الرحمن عبد الغني (81 كجم) - عمر محمود (81 كجم) - عمر الرملي (100 كجم) - محمد عبده (+100 كجم)

السيدات:

تسنيم رشدي (57 كجم) - صفا سليمان (+78 كجم).

