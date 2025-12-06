السبت 06 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وداع مبكر للاعبي منتخب الجودو في بطولة الجراند سلام باليابان

عمر الرملي لاعب منتخب
عمر الرملي لاعب منتخب الجودو، فيتو
18 حجم الخط

 شهدت منافسات اليوم الأول من بطولة الجراند سلام للجودو، المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، خروج ووداع مبكر للاعبي المنتخب الوطني في مختلف الأوزان.

في وزن 100 كجم، خسر عمر الرملي أمام بطل اليابان في مباراته الأولى، ليسجل وداع مبكر لمنافسات البطولة.

وفي وزن فوق 100 كجم، خسر محمد عبده مباراته الأولى أيضا أمام بطل جورجيا، ليلحق بزميله عمر الرملي دون تحقيق أي فوز.

وفي السيدات، حققت تسنيم رشدي فوزا وحيدا في منافسات وزن 57 كجم على بطلة ليتوانيا، قبل أن تخسر في الدور الثاني أمام بطلة روسيا.

ويشارك المنتخب الوطني للجودو في بطولة جراند سلام بقائمة تضم 7 لاعبين في منافسات الرجال والسيدات.

قائمة منتخب الجودو

وتضم قائمة المنتخب الوطني كل من:

الرجال:

يسري سامي (60 كجم) - عبد الرحمن عبد الغني (81 كجم) - عمر محمود (81 كجم) - عمر الرملي (100 كجم) - محمد عبده (+100 كجم)

السيدات:

تسنيم رشدي (57 كجم) - صفا سليمان (+78 كجم).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عمر الرملي محمد عبده تسنيم رشدي المنتخب الوطني للجودو منتخب الجودو قائمة منتخب الجودو

مواد متعلقة

التقرير الطبي يكشف سلامة القوى العقلية للمتهم في مقتل لاعبة الجودو دينا علاء

عمر الرملي ينافس على ذهبية الجودو في دورة التضامن الإسلامي بالسعودية

صفا سليمان لاعبة الجودو تحتل المركز السابع في دورة التضامن الإسلامي

محمد عبده يتأهل لنصف نهائي الجودو في دورة التضامن الإسلامي

الأكثر قراءة

كأس العرب، موعد مباراة العراق والسودان والقنوات الناقلة

"المشاط" تستعرض مع بعثة صندوق النقد الدولي تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

مستشفى أبو كبير المركزي ينجح في إنقاذ طفل ابتلع بطارية (صور)

موعد مباراة الجزائر والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

برعاية السيسي، انطلاق الجلسة الافتتاحية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

انقلاب طقسي 180 درجة، انخفاض حاد بدرجات الحرارة، أمطار رعدية وبرق وسيول، رياح وأتربة تصل القاهرة، واضطراب بالملاحة البحرية

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الزمالك يحسم الجدل حول فسخ عقد محمود بنتايك

خدمات

المزيد

12075 ليرة سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

الريال العماني يسجل 123.71 جنيه في البنك المركزي

تفاصيل العائد على مدخرات العملات الأجنبية في بنك فيصل

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 5-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تاريخها وحكمها، كل ما تريد معرفته عن موقف الشرع من "البشعة"

وزير الأوقاف: مصر تظل عبر التاريخ قبلة التلاوة وموطن جمال الأداء القرآني (فيديو)

تفسير حلم دخول السوق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المعيشية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads