السبت 13 ديسمبر 2025
رياضة

مريم محمد تحصد ذهبية المطرقة في دورة الألعاب الأفريقية للشباب

دورة الألعاب الأفريقية للشباب، حصدت مريم محمد لاعبة المنتخب الوطني لألعاب القوى، المركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركتها في منافسات دورة الألعاب الأفريقية للشباب، المقامة حاليا في أنجولا.

وتوجت مريم محمد بالميدالية الذهبية خلال مشاركتها في منافسات الإطاحة بالمطرقة، بدورة الألعاب الأفريقية للشباب.

بعثة مصر في أنجولا

وغادر الفوج الأول من البعثة المصرية المشاركة فى دورة الالعاب الافريقية  للشباب إلى أنجولا للانتهاء من الترتيبات المتعلقة باستقبال المنتخبات، فيما بدأ سفر ألعاب، تنس الطاولة، ألعاب القوى، والكرة الطائرة الشاطئية، والريشة الطائرة.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية أعلنت عن مشاركتها في منافسات النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأفريقية للشباب، التي تستضيفها أنجولا خلال الفترة من 10 حتى 20 ديسمبر الجاري.

وتشارك اللجنة الاولمبية ببعثة رمزية تضم نحو سبع رياضات، وذلك في إطار دعم الدولة للأبطال الواعدين وإعداد جيل قادر على المنافسة في مختلف المحافل القارية والدولية.

وتشمل الرياضات التي تشارك بها البعثة المصرية: السلاح – ألعاب القوى – الريشة الطائرة – التايكوندو – الجودو – تنس الطاولة – الكرة الطائرة الشاطئية.

وتضم  البعثة المصرية 127 فردا، من بينهم 86 لاعبًا ولاعبة يمثلون مختلف الألعاب، إلى جانب 24 فردا من الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

وتكتسب هذه النسخة أهمية خاصة لكونها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026"، مما يمنح المنتخبات المشاركة فرصة حقيقية لحجز مقاعد في أكبر محفل رياضي شبابي على مستوى العالم، ويزيد من قوة المنافسات بين الدول.

