الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الجودو، صفا سليمان تحتل المركز الخامس في بطولة جراند سلام باليابان

صفا سليمان لاعبة
صفا سليمان لاعبة منتخب الجودو، فيتو
18 حجم الخط

الجودو، احتلت صفا سليمان لاعبة المنتخب الوطني للجودو، المركز الخامس خلال مشاركتها في منافسات وزن فوق 78 كجم، ببطولة جراند سلام المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

وبدأت صفا سليمان مشاركتها بالفوز على بطلة روسيا في الدور الأول، ثم الفوز على بطلة فرنسا في الدور ربع النهائي.

وخسرت صفا سليمان أمام بطلة كوريا في الدور قبل النهائي، لتتحول للعب على الميدالية البرونزية في دور الترضية.

وفي دور الترضية خسرت صفا سليمان في مباراة الميدالية البرونزية أمام بطلة اليابان، لتكتفي بتحقيق المركز الخامس دون حصد ميدالية.

ويشارك المنتخب الوطني للجودو في بطولة جراند سلام بقائمة تضم 7 لاعبين في منافسات الرجال والسيدات.

قائمة منتخب الجودو

وتضم قائمة المنتخب الوطني كلا من:

الرجال:

يسري سامي (60 كجم) - عبد الرحمن عبد الغني (81 كجم) - عمر محمود (81 كجم) - عمر الرملي (100 كجم) - محمد عبده (+100 كجم)

السيدات:

تسنيم رشدي (57 كجم) - صفا سليمان (+78 كجم).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجودو صفا سليمان المنتخب الوطني للجودو جراند سلام روسيا

مواد متعلقة

وداع مبكر للاعبي منتخب الجودو في بطولة الجراند سلام باليابان

التقرير الطبي يكشف سلامة القوى العقلية للمتهم في مقتل لاعبة الجودو دينا علاء

عمر الرملي ينافس على ذهبية الجودو في دورة التضامن الإسلامي بالسعودية

صفا سليمان لاعبة الجودو تحتل المركز السابع في دورة التضامن الإسلامي

الأكثر قراءة

موعد مباراة فلسطين وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

محافظة الجيزة تكشف سبب الكثافات المرورية في البحر الأعظم

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

سحب الجنسية الكويتية من الداعية طارق السويدان

سعر الخضار اليوم، ارتفاع تصاعدي للخيار والليمون واستقرار الطماطم والبطاطس

في مثل هذا اليوم، السيسي يكرم المنتخب الأولمبي بعد حصد أمم أفريقيا والتأهل للأولمبياد

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الأحد

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأحد 7-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

الخشت: تجديد الخطاب الديني ضرورة لحماية المجتمعات من التطرف والإلحاد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 7 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads