الجودو، صفا سليمان تحتل المركز الخامس في بطولة جراند سلام باليابان

الجودو، احتلت صفا سليمان لاعبة المنتخب الوطني للجودو، المركز الخامس خلال مشاركتها في منافسات وزن فوق 78 كجم، ببطولة جراند سلام المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

وبدأت صفا سليمان مشاركتها بالفوز على بطلة روسيا في الدور الأول، ثم الفوز على بطلة فرنسا في الدور ربع النهائي.

وخسرت صفا سليمان أمام بطلة كوريا في الدور قبل النهائي، لتتحول للعب على الميدالية البرونزية في دور الترضية.

وفي دور الترضية خسرت صفا سليمان في مباراة الميدالية البرونزية أمام بطلة اليابان، لتكتفي بتحقيق المركز الخامس دون حصد ميدالية.

ويشارك المنتخب الوطني للجودو في بطولة جراند سلام بقائمة تضم 7 لاعبين في منافسات الرجال والسيدات.

قائمة منتخب الجودو

وتضم قائمة المنتخب الوطني كلا من:

الرجال:

يسري سامي (60 كجم) - عبد الرحمن عبد الغني (81 كجم) - عمر محمود (81 كجم) - عمر الرملي (100 كجم) - محمد عبده (+100 كجم)

السيدات:

تسنيم رشدي (57 كجم) - صفا سليمان (+78 كجم).

