التقرير الطبي يكشف سلامة القوى العقلية للمتهم في مقتل لاعبة الجودو دينا علاء

كشفت جهات التحقيق، عن تفاصيل جديدة حول مقتل لاعبة الجودة “دينا علاء” وذلك عقب صدور التقرير الطبي الصادر عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، عن سلامة القوى العقلية للمتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو بنادي سموحة في الإسكندرية، وتمتعه بالوعي الكامل والإدراك أثناء ارتكابه للجريمة المنسوبة إليه.

كانت جهات التحقيق الإسكندرية، قررت إحالة ملف قضية مقتل "دينا علاء" لاعبة الجودو بنادى سموحة فى الإسكندرية، والمتهم فيها زوجها بقتلها، إلى مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بإيداع المتهم، مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، تحت الملاحظة لبيان مدى سلامة قواه العقلية، ومسئوليته عن أفعاله، وقت ارتكابه الواقعة.

وباشر المستشار محمد أسامة زبيب وكيل النائب العام لنيابة الرمل أول، بالإسكندرية تحقيقات موسعة فى واقعة، مقتل لاعبة الجودو بنادى سموحة "دينا علاء"، على يد زوجها، الذى أطلق عليها أعيرة نارية، لتلقى حتفها فى الحال، ثم أطلق عيار نارى على نفسه، وجرى نقله إلى المستشفى، ووضعه فى العناية المركزة، وتعيين الحراسة اللازمة عليه.

وتلقت النيابة إخطارا من المستشفى يفيد بأن المتهم تم خروجه من العناية وأن حالته تسمح بسؤاله، وبناء عليه جرى استدعاء المتهم إلى جلسة تحقيق بالنيابة، وتم نقله تحت حراسة أمنية مشددة، ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات وأقوال الشهود.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارا من قسم شرطة الرمل اول، يفيد بورود بلاغ بحادث إطلاق نار ومتوفية بمنطقة جناكليس، دائرة القسم، وعلى الفور، توجه إلى موقع البلاغ القيادات الأمنية وضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول.

وتبين من الفحص وجود جثة الزوجة "د.ع" مسجاة بأرضية الشقة ترتدى كامل ملابسها، ووجود زوجها مصاب بطلق نارى، وعثر على طبنجة بمسرح الجريمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة، والتصريح بدفنها عقب انتهاء الطبيب الشرعي من مهمته،وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

