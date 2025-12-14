منتخب شاطئية الطائرة سيدات ينافس على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية بأنجولا

الأحد 14 ديسمبر 2025
دورة الألعاب الأفريقية للشباب، يخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات الناشئات تحت 17 عاما، مواجهة قوية أمام منتخب نيجيريا في نهائي دورة الألعاب الأفريقية للشباب، المقامة حاليا في أنجولا.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز وحصد الميدالية الذهبية، لإضافة إنجاز جديد يضاف لسجل إنجازات البعثة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية للشباب بأنجولا.

وصول الفوج الثاني من بعثة مصر

ووصل الفوج الثاني من البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للشباب إلى أنجولا، التي تستضيف منافسات الدورة خلال الفترة من 10 إلى 20 ديسمبر الجاري.

ويضم الفوج الثاني بعثات ألعاب القوى، الجودو، السلاح، والتايكوندو، بإجمالي 56 لاعبًا ولاعبة، ضمن المشاركة المصرية في الدورة.

ونجحت البعثة المصرية حتى الآن، في حصد 8 ميداليات متنوعة بواقع 3 ميداليات ذهبية، و3 فضيات، وبرونزيتين.

وخلال منافسات الجمعة، حقق اللاعبون 6 ميداليات متنوعة، منها 3 ذهبيات، وميدالية فضية، وبرونزيتان، فيما كانت حصيلة أول أمس ميداليتين فضيتين.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أعلنت مشاركتها في منافسات النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأفريقية للشباب، ببعثة رمزية تضم نحو سبع رياضات، في إطار دعم الدولة للأبطال الواعدين وإعداد جيل جديد قادر على المنافسة في مختلف المحافل القارية والدولية. 

وتشمل الرياضات التي تشارك بها البعثة المصرية كل من، السلاح، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، التايكوندو، الجودو، تنس الطاولة، والكرة الطائرة الشاطئية.

ويرأس البعثة المصرية في أنجولا الكابتن طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بقرار من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

