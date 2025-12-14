طالب من مدرسة الفيوم الرياضية يفوز بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الافريقية

18 حجم الخط

حقق طلاب مدرسة الفيوم الثانوية الرياضية للبنين إنجازًا رياضيًا مشرفًا يُسجل باسم مصر، خلال المشاركة مع منتخب مصر لالعاب القوي، في دورة الألعاب الأفريقية المقامة بأنجولا، المؤهلة لأولمبياد الشباب "داكار 2026".

فوز طالبين من الفيوم في دورة الألعاب الافريقية

وقال الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن الطالب يوسف محسن بالمدرسة الرياضية بنين، قد تُوج بالميدالية الذهبية في سباق 5000 متر مشي، فيما حقق الطالب صالح عيد المركز الخامس في سباق 2000 متر موانع، مؤكدًا أن ما تحقق يُعد إنجازًا تاريخيًا يعكس تميز أبطال الفيوم وقدرتهم على المنافسة ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

دعم محافظ الفيوم للرياضة

وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن فوز أحد ابناء المحافظة بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الافريقية، يعتبر إنجاز رائع للمحافظة ويعكس اهتمامها بالرياضة والرياضيين، وقد محافظ الفيوم خالص التهاني القلبية للطالبين الفائزين، موجهًا الشكر والتقدير إلى توجيه عام التربية الرياضية، وإدارة المدرسة الرياضية بنين، والجهاز الفني، تقديرًا لجهودهم المخلصة التي أثمرت عن هذا الإنجاز الوطني المشرف.

الفوج الثاني للبعثة المصرية

وكان قد غادر الفوج الثاني من البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للشباب إلى أنجولا، التي تستضيف منافسات الدورة خلال الفترة من 10 إلى 20 ديسمبر الجاري، ويضم الفوج الثاني بعثات ألعاب القوى، الجودو، السلاح، والتايكوندو، بإجمالي 56 لاعبًا ولاعبة، ضمن المشاركة المصرية في الدورة.

وقد نجحت البعثة المصرية حتى الآن، في حصد 8 ميداليات متنوعة بواقع 3 ميداليات ذهبية، و3 فضيات، وبرونزيتين.

