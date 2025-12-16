هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تعلن انضمام الدفعة الرابعة من التقنيين

18 حجم الخط

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، انضمام الدفعة الرابعة من التقنيين إلى قوة العمل بالهيئة، وذلك دعمًا للمشروع القومي، مشروع محطة الضبعة النووية.



انضمام الدفعة الرابعة من التقنيين لقوة عمل هيئة المحطات النووية

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية وبناء كوادر فنية وطنية مؤهلة للعمل في قطاع الطاقة النووية.

وأدى التقنيون الجدد يمين الولاء أمام قيادات الهيئة، تأكيدًا على التزامهم بالعمل وفقًا للقوانين واللوائح، والمساهمة بكفاءة في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.

متطلبات العمل في المنشآت النووية

وعقب تعيينهم، سيتم إلحاق المعينين ببرنامج تدريبي وتأهيلي متخصص بموقع محطة الضبعة النووية، يهدف إلى رفع كفاءتهم الفنية وتنمية مهاراتهم العملية، بما يواكب متطلبات العمل في المنشآت النووية، ويلتزم بأعلى معايير السلامة والجودة المعتمدة دوليًا.



وفي هذا السياق، أكد الدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن العنصر البشري يمثل أحد الركائز الأساسية لنجاح برنامج الطاقة النووية المصري، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بإعداد وتأهيل الكوادر الفنية الوطنية القادرة على المساهمة بكفاءة في تنفيذ وتشغيل المشروعات النووية.



وأوضح أن الهيئة مستمرة في تنفيذ خططها الشاملة لبناء القدرات والتدريب المتخصص، بما يضمن الاستدامة المؤسسية وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات الفنية.

وتؤكد هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء التزامها بدعم وتأهيل الشباب المصري، وتوفير بيئة عمل احترافية وبرامج تدريبية متقدمة، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجال الطاقة المستدامة، وترسيخ الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

