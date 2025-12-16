وزير الكهرباء: نعمل على حلول الشبكات الذكية القادرة على تلبية نمو الطلب المستقبلي وارتفاع الأحمال

18 حجم الخط

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التزام مصر بتوسيع نطاق توليد الطاقات المتجددة والنظيفة والاعتماد عليها وخفض استخدام الوقود الأحفوري.

قمة هواوي للطاقة الشاملة في شمال أفريقيا ٢٠٢٥

وأكد وزير الكهرباء خلال مشاركته فى قمة هواوي للطاقة الشاملة في شمال أفريقيا ٢٠٢٥، التي تختتم فعالياتها اليوم الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ، علي سعي الوزارة لتحديث الشبكة الوطنية للكهرباء وتعزيز كفاءة المنظومة وموثوقيتها بما يتماشى وأولويات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، موضحا أهمية الاستفادة من التقنيات المتقدمة والشراكات الدولية لدعم دمج مصادر الطاقة المتجددة وضمان أمن الطاقة على المدى الطويل.

وأشاد وزير الكهرباء بالمناقشات والموضوعات التى تناولتها القمة، والتى ركزت على التحول الرقمي ومرونة الشبكة، بما في ذلك عمل الشبكة والسيناريوهات المختلفة، والتي تهدف إلى دعم دمج طاقة الرياح والطاقة الشمسية على نطاق واسع مع الحفاظ على استقرار الشبكة وجودة الطاقة، والتى تتفق والتوجه الاستراتيجي نحو زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، مشيرا إلى حلول الشبكات الذكية القادرة على تلبية نمو الطلب المستقبلي ومواجهة تحديات المناخ، موضحا الاستراتيجية الوطنية للطاقة والمشروعات التى يجرى تنفيذها على صعيد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدا أمام مايقرب من ٣٠٠ مشارك من ممثلي الحكومات وشركات المرافق العامة ومنظومة الطاقة.

استراتيجية التحول الطاقى والربط الكهربائي مع دول الجوار

وأشار إلي أن مصر تتبنى استراتيجية للتحول الطاقى والربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وان تصبح الشبكة القومية للكهرباء جسرا لنقل الطاقة بين قارات العالم الثلاث، آسيا وأفريقيا واوروبا، منوها عن سبل تسريع التحول الشامل في قطاع الطاقة، وتعزيز سيادة الطاقة، ودعم النمو منخفض الكربون من خلال تقنيات الإلكترونيات الرقمية وتقنيات الطاقة المتقدمة، وشملت المناقشات والاجتماعات على هامش القمة، دور حلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية الذكية، وأنظمة تخزين الطاقة، وأنظمة الطاقة الرقمية في تمكين بنى تحتية مستدامة ومرنة للطاقة.

واختتم الدكتور محمود عصمت مشاركته، بتفقد المعرض الذى أقامته شركة هواوي العالمية، موضحا أهمية حلول الطاقة عالية الجودة والموثوقة، والتى تمتلك القدرة على العمل بكفاءة في ظل ظروف بيئية متنوعة، مؤكدا أن الوزارة حريصة على مواصلة التعاون مع مزودي التكنولوجيا العالميين والشركاء الإقليميين لتبادل أفضل الممارسات، وبناء القدرات المحلية، وتسريع نشر حلول الطاقة النظيفة والذكية، وأن المشاركة في منصات مثل قمة هواوي للطاقة الشاملة في شمال أفريقيا تُسهم في تعزيز الحوار الإقليمي، ودعم الابتكار، ودفع عجلة انتقال أفريقيا نحو أنظمة طاقة مستدامة وشاملة ورقمية، بما يعود بفوائد ملموسة على النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية والاستدامة البيئية، مشيرا إلى الشراكة والتعاون والعمل المشترك بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وبين الأشقاء فى القارة الأفريقية.

