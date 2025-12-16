المتحف القومي للحضارة يستقبل وفودا من أوزبكستان واليونسكو لتعزيز التعاون الثقافي

18 حجم الخط

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط غايان عمروفا، رئيسة قسم الاقتصاد الإبداعي والسياحة في ديوان رئيس جمهورية أوزبكستان، ورئيسة مؤسسة أوزبكستان لتنمية الفن والثقافة (ACDF)، ورئيسة اللجنة الوطنية الأوزبكية لـ اليونسكو يرافقهم وفد رسمي يضم عددًا من المسؤولين والخبراء في مجالات الثقافة والفنون.

كما استقبل المتحف لازار إيلوندو أسومو، مدير مركز التراث العالمي لليونسكو من الكاميرون.

استقبال الوفود الرسمية بالمتحف القومي للحضارة المصرية

وكان في استقبال الوفدين الدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة الذي رحّب بالضيوف، مؤكدًا على عمق العلاقات الثقافية التي تجمع مصر بشركائها الدوليين، ودور المتحف في تعزيز الحوار الحضاري وتبادل الخبرات في مجالات حماية التراث وصون الهوية الثقافية.

كما اصطحبهم في جولة موسعة داخل المتحف، شملت مبنى الاستقبال والمنطقة المطلة على بحيرة عين الحياة، بالإضافة إلى القاعات الرئيسية التي تعرض مجموعة متنوعة من المقتنيات تجسد ثراء الحضارة المصرية عبر العصور، من ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث.

وخلال الجولة، أعرب الضيوف عن إعجابهم بسيناريو العرض المتحفي الذي يقدم التاريخ المصري بأسلوب عصري يوازن بين الأصالة والابتكار، كما أشادوا بالموقع الفريد للمتحف.

الدور الريادي الذي يقوم به المتحف القومي للحضارة

وفي ختام الزيارتين، أعرب الوفدان عن تقديرهما العميق للدور الريادي الذي يقوم به المتحف القومي للحضارة المصرية في حفظ التراث الإنساني وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التراث والثقافة والفنون، مؤكدين تطلعهم إلى توسيع آفاق الشراكة الثقافية مع مصر خلال الفترة المقبلة.

