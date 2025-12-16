إجراءات جديدة لدخول المعتمرين الروضة الشريفة، تعرف عليها

18 حجم الخط

أعلنت وزارة السياحة والآثار استحداث المملكة العربية السعودية آليات جديدة لزيارة المعتمرين الروضة الشريفة أمام عمل مناسك العمرة خلال الموسم الجاري.



إجراءات السعودية لدخول الروضة الشريفة

وقالت غرفة شركات السياحة، في خطاب دوري موجه لشركات السياحة العاملة بموسم العمرة: إن الاجراءات التنفيذية لموسم العمرة الحالي 1446 هـ / 2025، والتسهيلات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لزوار بيت الله الحرام أحدثت حالة من الإقبال الشديد للمعتمرين على زيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.



وأوضحت غرفة شركات السياحة: “بالنسبة للمعتمرين الذين يتطلعون إلى زيارة الروضة الشريفة في ظل هذه الأجواء الإيمانية الرائعة، فإن وزارة الحج والعمرة السعودية حددت آلية زيارة الروضة من خلال حصر نظام حجز مواعيد للزيارة عبر شركة العمرة السعودية المتعاقد معها الشركة المصرية وحدها دون غيرها، وهو ما يعني ضرورة قيام شركة العمرة السعودية بحجز مواعيد زيارة الروضة الشريفة من خلال النظام السعودي المحدد لهذا الغرض (نسك) وذلك دون تدخل من شركات السياحة المصرية”.



خطوات حجز الروضة الشريفة



وطالبت الغرفة بتوعية المعتمرين بالإجراءات وذلك في ظل حالة الزحام الشديد خلال الفترة الحالية بالمدينة المنورة وبالتالي عدم توافر مواعيد زيارة للروضة الشريفة لكافة المعتمرين.

وكانت وزارة السياحة والآثار أعلنت عن تطبيق إجراءات جديدة خلال عمرتي شهري شعبان ورمضان، بما يسمح لتنظيم الزيارة والسفر الي السعودية ويضمن حفاظ حقوق المعتمرين.

