الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوى يُكرم وزير السياحة والآثار

شارك، المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لـ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات الملتقى السنوي لـ الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي التابع لمنظمة تضامن الشعوب الأفرو-آسيوية.

استعراض ومناقشة الفرص الاستثمارية الكبرى المتاحة في مصر

وانعقد هذا الملتقى تحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبمشاركة نخبة من أبرز صناع القرار وقادة الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم استعراض ومناقشة الفرص الاستثمارية الكبرى المتاحة في مصر، إلى جانب الاحتفاء وتسليط الضوء على الإنجازات التنموية والاقتصادية التي تحققت خلال عام 2025.

وشهدت فعاليات الملتقى، تكريم الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، لوزير السياحة والآثار شريف فتحي، بقرار من اللجنة العليا للاتحاد، وذلك تقديرًا لجهوده وما شهده قطاعي السياحة والآثار في مصر من إنجازات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة في ضوء الاستراتيجية الحالية للوزارة التي أثمرت عن طفرة في تنويع المنتجات السياحية وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إليها، وتعظيم وحماية وتطوير المواقع الأثرية والتاريخية. وقد تسلم، المهندس أحمد يوسف، درع تكريم الوزير.

ومن جانبه، أعرب شريف فتحي وزير السياحة والآثار عن خالص شكره للاتحاد العام للمستثمرين الأفرو–آسيوي على هذا التكريم، وعن تقديره لمجهودات العاملين في قطاعي السياحة والاثار في الحكومة والقطاع الخاص.

وحضر الملتقي كل من السفير محمد العرابي رئيس المنظمة وعضو مجلس الشيوخ ووزير خارجية مصر الأسبق، والنائب المهندس طارق شكري رئيس مجلس أمناء الملتقى ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.

