الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوى يُكرم وزير السياحة والآثار

تكربم الاتحاد العام
تكربم الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي
18 حجم الخط

شارك، المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لـ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات الملتقى السنوي لـ الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي التابع لمنظمة تضامن الشعوب الأفرو-آسيوية.

استعراض ومناقشة الفرص الاستثمارية الكبرى المتاحة في مصر

وانعقد هذا الملتقى تحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبمشاركة نخبة من أبرز صناع القرار وقادة الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم استعراض ومناقشة الفرص الاستثمارية الكبرى المتاحة في مصر، إلى جانب الاحتفاء وتسليط الضوء على الإنجازات التنموية والاقتصادية التي تحققت خلال عام 2025.

وشهدت فعاليات الملتقى، تكريم الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، لوزير السياحة والآثار شريف فتحي، بقرار من اللجنة العليا للاتحاد، وذلك تقديرًا لجهوده وما شهده قطاعي السياحة والآثار في مصر من إنجازات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة في ضوء الاستراتيجية الحالية للوزارة التي أثمرت عن طفرة في تنويع المنتجات السياحية وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إليها، وتعظيم وحماية وتطوير المواقع الأثرية والتاريخية. وقد تسلم، المهندس أحمد يوسف، درع تكريم الوزير.

ومن جانبه، أعرب شريف فتحي وزير السياحة والآثار عن خالص شكره للاتحاد العام للمستثمرين الأفرو–آسيوي على هذا التكريم، وعن تقديره لمجهودات العاملين في قطاعي السياحة والاثار في الحكومة والقطاع الخاص.

وحضر الملتقي كل من السفير محمد العرابي رئيس المنظمة وعضو مجلس الشيوخ ووزير خارجية مصر الأسبق، والنائب المهندس طارق شكري رئيس مجلس أمناء الملتقى ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي الاتحاد العام للمستثمرين الشعوب الأفرو-آسيوية الشرق الأوسط وزير السياحة والآثار شريف فتحي

مواد متعلقة

هيئة تنشيط السياحة تكشف خطة التعامل مع منصات التسويق الإلكتروني

السياحة تطالب الشركات الالتزام بضوابط الحج البري

محافظ مطروح: مبادرة "لمسة شفاء" تعزز السياحة العلاجية وتضع سيوة علي الخريطة العالمية

وزير السياحة يتفقد مشروعات الترميم بعدد من المواقع الأثرية بالأقصر

الأكثر قراءة

الحكومة: خطة سداد مستحقات الشركات الأجنبية في البترول تسير وفق الجداول الزمنية

بعد توقعات صعود الذهب في 2026.. رحلة المعدن الأصفر فى السوق المحلى خلال 2025

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراض وعقارات بالجيزة لمشروع توسعة الطريق الدائري

هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 16

تعرف على أماكن لجان الدائرة الأولى في جولة إعادة انتخابات النواب ببورسعيد

هل تتيح ماكينات الصرف في بنك القاهرة الإيداع بدون بطاقة؟

ضبط المتهمين بقتل طالب الحقوق في أشمون بالمنوفية

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يوضح حكم التشبه بـ"خالد بن الوليد"

تفسير حلم السفر إلى الخارج في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

عقاب اليهود، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 4 من سورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads