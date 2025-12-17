عاطل متهم بتعاطي المخدرات يستأنف على حكم حبسه سنة

18 حجم الخط

تقدم دفاع عاطل متهم بالاتجار وتعاطي المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة روض الفرج باستئناف على حكم أول درجة والقاضي بمعاقبته بالحبس سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة روض الفرج لتفقد الحالة الأمنية لضبط الخارجين على القانون بدائرة القسم، حيث شاهدت المتهم أثناء تعاطيه سيجارة تنبعث منها رائحة احتراق جوهر الحشيش المخدر، فتوجهت القوة الأمنية إليه، وبضبطه وبتفتيشه عثر بحوزة المتهم على قطع بنية لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالب وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة وإحراز لفافة التبغ وما حوته من مخدر بقصد تعاطيها، والقطع البنية بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف للتواصل مع عملائه المتعاطين.

القبض على ربة منزل بحوزتها كمية من مخدر الآيس بالجيزة

وفي وقت سابق أمرت نيابة الجيزة بحبس سيدة عثر بحوزتها على مخدر الآيس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، واعترفت بحيازة المخدر بقصد التعاطي.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، قد كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعاطي إحدى السيدات بتعاطي المواد المخدرة بالجيزة

بالفحص تم تحديد وضبط الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، وبحوزتها (كمية من مخدر الآيس – الأداة المستخدمة في التعاطي)،

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

