حبس سيدة عثر بحيازتها على مخدر الآيس بأوسيم

حبس المتهم
أمرت نيابة الجيزة بحبس سيدة عثر بحيازتها علي مخدر الآيس 4 أيام على ذمة التحقيقات، واعترفت بحيازة المخدر بقصد التعاطي. 

 

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعاطي إحدى السيدات بتعاطي المواد المخدرة بالجيزة.

 

القبض على ربة منزل بحوزتها كمية من مخدر الآيس بالجيزة


بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

 

وبحوزتها (كمية من مخدر الآيس – الأداة المستخدمة في التعاطي)، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد التعاطى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

