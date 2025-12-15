الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
حوادث

الحبس سنة لعاطل بتهمة التعاطي والاتجار بالمخدرات في روض الفرج

محكمة، فيتو
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالحبس سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لاتهامه بالإتجار وتعاطى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة روض الفرج. 

البداية كانت أثناء مرور قوة امنية من مباحث  قسم شرطة روض الفرج لتفقد الحالة الأمنية لضبط الخارجين على القانون بدائرة القسم، حيث شاهدت المتهم أثناء تعاطيه سيجارة تنبعث منها رائحة احتراق جوهر الحشيش المخدر فتوجهت القوة الأمنية اليه، وبضبطه وبتفتيشه عثر بحوزة المتهم على قطع بنية لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول.


وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة وإحراز لفافة التبغ وما حوته من مخدر بقصد تعاطيها، والقطع البنية بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للتواصل مع عملائه المتعاطين.

 

القبض على ربة منزل بحوزتها كمية من مخدر الآيس بالجيزة

وفي وقت سابق أمرت نيابة الجيزة بحبس سيدة عثر بحيازتها علي مخدر الآيس 4 أيام على ذمة التحقيقات، واعترفت بحيازة المخدر بقصد التعاطي.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعاطي إحدى السيدات بتعاطي المواد المخدرة بالجيزة.

 

بالفحص تم تحديد وضبط الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

 

وبحوزتها (كمية من مخدر الآيس – الأداة المستخدمة في التعاطي)، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد التعاطى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

