محكمة قنا: السجن 5 سنوات لمتهم أشعل النار في سيارة نقل ثقيل محملة بكراتين مياه

عاقبت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبد العال وعضوية المستشارين مهاب عبد الحميد محمود وأبوبكر يسن بكر وأحمد عبد الرحيم هريدي وحضور محمد علي أبوعقيل وكيل النيابة العامة، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك، بمعاقبة عامل بالسجن 5 سنوات، بتهمة إشعال النيران بسيارة نقل ثقيل محملة بكراتين مياه معدنية باستخدام البنزين، بدائرة قسم شرطة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

تعود أحداث القضية إلى شهر أبريل من عام 2025 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم محمد ع. م. م.، 39 عاما، عامل، مقيم بـمحافظة الجيزة، تهمة إشعال النيران في سيارة نقل ثقيل محملة بكراتين مياه معدنية باستخدام البنزين.



كما وجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة تعريض حياة المجني عليه أحمد ع. أ. ع.، سائق السيارة، للخطر.

أحيلت القضية برقم 5413 لسنة 2025 جنح قنا والمقيدة برقم 1442 لسنة 2025 كلي قنا إلى محكمة الجنايات، والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات.

محافظ قنا يتابع ميدانيا حادث انقلاب ميكروباص بقرية الجبلاو

من ناحية أخرى، انتقل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إلى موقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة بمنطقة الشوينة بقرية الجبلاو التابعة لدائرة مركز قنا، لمتابعة الموقف ميدانيًّا والإشراف على أعمال الإنقاذ والتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، يرافقه اللواء محمد هاشم مدير أمن قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة.

حادث قرية الجبلاو في قنا

وشهدت المنطقة انقلاب ميكروباص داخل ترعة الكلابية، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص، دون وجود أي مصابين.

وتابع محافظ قنا جهود قوات الحماية المدنية والإسعاف وإدارة المرور والأجهزة الأمنية أثناء أعمال انتشال الجثامين، واطمأن على سرعة الاستجابة ورفع آثار الحادث، موجها بتقديم كل أوجه الدعم اللازم في موقع الواقعة.

ووجه المحافظ الشكر لقوات الحماية المدنية، وإدارة المرور، وهيئة الإسعاف، والأجهزة الأمنية، على سرعة التعامل مع الحادث وكفاءة التنسيق بين الجهات المعنية، بما ساهم في السيطرة على الموقف وإنهاء الأعمال في وقت قياسي.

