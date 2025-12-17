150 قناة حول العالم تنقل أمم أفريقيا 2025

18 حجم الخط

كشفت تقارير إعلامية مغربية، أن 150 قناة عالمية ستقوم بإذاعة مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

150 قناة تنقل أمم إفريقيا

وأفادت صحيفة “المنتخب” المغربية، أن 30 دولة أوروبية ستقوم بنقل مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، بجانب الدول الأفريقية الـ 54، كما حصلت 3800 وسيلة إعلامية على اعتماد تغطية مباريات البطولة.

القنوات الناقلة لبطولة أمم إفريقيا حول العالم

وتشمل قائمة القنوات الناقلة عددا من أبرز الشبكات العالمية، من بينها DAZN التي ستبث المنافسات في أوروبا وأمريكا وآسيا، وCanal+ التي تغطي أوروبا وأفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى Channel 4 البريطانية، وBand TV البرازيلية، وLa Liga Plus الإسبانية، وSport TV البرتغالية، وZiggo Sport الهولندية، إلى جانب قنوات من إيطاليا وكرواتيا وسلوفينيا واليونان وإيران.

على الصعيد الأفريقي، تحظى البطولة بحضور قوي لقنوات دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، من بينها ORTM وORTB وRTI، فيما سيستفيد الجمهور العربي والمغربي من نقل المباريات عبر قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، بالإضافة إلى القناتين الأولى والرياضية المغربية عبر البث الأرضي، مما يضمن متابعة واسعة للعرس الكروي القاري.

وأعلنت شبكة بي إن سبورتس القطرية عن كونها الناقل الحصري لمباريات بطولة أمم إفريقيا 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تغطية شاملة لأحداث البطولة ويمكن للجماهير متابعة مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 عبر القنوات المخصصة من شبكة “بي إن سبورتس”، التي ستوفر جميع المباريات مباشرة وتحليلات متكاملة لأجواء المنافسات القارية.

وخصصت شبكة “بي إن سبورتس” مجموعة قنوات “MAX” لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 وهي:

beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 2

beIN SPORTS MAX 3

beIN SPORTS MAX 4

