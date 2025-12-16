عين شمس تحتفل بتخريج دفعة 2025 من خريجي ماجستير غرسات الأسنان

18 حجم الخط

شهد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، احتفالية كلية طب الأسنان بتخريج دفعة 2025 من ماجستير غرسات الأسنان، بحضور الدكتور كريم البطوطي عميد الكلية، والدكتورة داليا القرشي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ريهام مجدي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة ولاء حامد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كريم محسن مدير برنامج ماجستير غرسات الأسنان، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس، وأولياء الأمور.

وفي كلمته، أعرب الدكتور محمد ضياء زين العابدين عن تقديره الكبير للجهود المبذولة في إعداد وتطوير برنامج ماجستير غرسات الأسنان، موجّهًا الشكر إلى القائمين على التدريس بالبرنامج من مختلف الأقسام، ومؤكدًا اعتزازه بالخريجين وما حققوه من إنجاز، مشددًا على أهمية استكمال مسيرة التطوير والبناء التي أرستها الإدارات السابقة.

ومن جانبه، رحّب الدكتور كريم البطوطي عميد كلية طب الأسنان بالحضور، مقدّمًا الشكر لرئيس الجامعة على دعمه المستمر للكلية، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات خلال الفترات السابقة يمثل الركيزة الأساسية التي تنطلق منها الإدارة الحالية في تنفيذ خطط التطوير، كما هنّأ خريجي البرنامج وأسرهم، ووجّه الشكر لكافة القائمين عليه.

وأكدت الدكتورة داليا القرشي أن تخريج هذه الدفعة يمثل تتويجًا لسنوات من الجهد والعمل الدؤوب، وبداية مرحلة جديدة في مسيرتهم المهنية، مقدمة الشكر لإدارة الجامعة والكلية، ومدير البرنامج، وأعضاء هيئة التدريس، لما بذلوه من جهود مخلصة ومتابعة دقيقة لتذليل العقبات وضمان نجاح البرنامج.

لائحة الساعات المعتمدة للدراسات العليا

واستعرضت نبذة عن برنامج ماجستير غرسات الأسنان منذ بدء إعداده وإدراجه ضمن لائحة الساعات المعتمدة للدراسات العليا عام 2015، مرورًا بتطويره من عامين إلى ثلاثة أعوام، مشيرة إلى الدور المحوري الذي قام به الدكتور محمد ضياء زين العابدين، والذي كان يشغل منصب عميد الكلية آنذاك، في تطوير البرنامج بما يواكب المعايير الدولية.

واستعرض الدكتور كريم محسن طبيعة الدراسة والتدريس بالبرنامج، موجّهًا الشكر للطلاب على التزامهم وتعاونهم وحرصهم على تحقيق أقصى استفادة علمية وعملية، مؤكدًا أن نجاحهم اليوم يمثل مصدر فخر لجميع القائمين على البرنامج.

شهدت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن كلية طب الأسنان تناول تاريخ تأسيسها ومسيرتها التعليمية والبحثية المتميزة، مستعرضًا مكانتها الرائدة وأبرز إنجازاتها على المستويين الأكاديمي والبحثي.

