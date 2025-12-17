الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

طرح الحلقة الأولى من الموسم الثاني لمسلسل Fallout

Fallout، فيتو
Fallout، فيتو
18 حجم الخط

طرحت منذ ساعات شبكة Amazon، أولي حلقات الموسم الثاني من مسلسل Fallout، للمشاهدة حصريا على منصة 'Prime Video'.

 بطلة مسلسل FALLOUT تشوق الجمهور لمشاهدة الموسم الثاني

شوقت  الممثلة إيلا بورنيل، بطلة مسلسل FALLOUT، الجمهور لمشاهدة الموسم الثاني من المسلسل، والمقرر عرض أولى حلقاته في ١٦ديسمبر ٢٠٢٥.

وقالت إيلا في تصريحات صحفية: "إنّ مستوى التشويق في الموسم الثاني من مسلسل "FALLOUT"، قد ارتفع بكل طريقة ممكنة.. إنه أكثر سينمائية، وأكثر مرحًا، وأكثر إثارة، ويتضمن مشاهد حركة رائعة حقًا".

 

جدول عرض حلقات الموسم الثاني من مسلسل FALLOUT

كشفت منصة شركة أمازون برايم، عن جدول عرض حلقات الموسم الثاني من مسلسل FALLOUT، الذي طرح أولي حلقاته رسميا للمشاهدة ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥.

وتعرض منصة أمازون كل أسبوع حلقة جديدة من الموسم الثاني من مسلسل FALLOUT، الذي يحتوي على ٨ حلقات، تبدأ في ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥، وتنتهي ٤ فبراير ٢٠٢٦.

Image
مسلسل FALLOUT

والتون جوجينز: الموسم الثاني من مسلسل Fallout سيكون مذهلًا

تحدث الممثل والتون جوجينز، عن الموسم الثاني من مسلسل آمازون الناجح Fallout.

وقال جوجينز، في تصريحات صحفية: "اعتقدت أن الموسم الأول كان استثنائي.. لكن هذا الموسم (الثاني) مذهل".

ونشر بطل مسلسل FALLOUT،"والتون جوجينز"، صورة له من كواليس تصوير الموسم الثاني من مسلسل "FALLOUT"، عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وأرفقها بتعليق قائلا: "أشعر بالسعادة للعودة إلى هذا الدور.. أنا أقوم بهذا العمل لأنني أعشق اللعبة".

Image
والتون جوجينز

ماكولي كولكين ينضم لطاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Fallout

كشفت تقارير أن منصة شركة آمازون برايم، وقعت عقدا رسميا مع الممثل ماكولي كولكين للانضمام إلى طاقم عمل الموسم الثاني من مسلسل Fallout.

الجزء الأول من مسلسل Fallout

وأصدرت  منصة Prime، بداية عام ٢٠٢٤، مسلسل Fallout، وهي مسلسل مبني على سلسلة الألعاب الشهيرة Fallout،، وحقق المسلسل حقق نجاحًا كبيرا، ووصلت عدد مشاهداته لـ 65 مليون مشاهدة خلال أسبوعين فقط من طرحه على المنصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

FALLOUT Fallout الموسم الثاني ابطال Fallout مسلسل FALLOUT

مواد متعلقة

شبكة Amazon تقدم موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل Fallout

بطلة مسلسل FALLOUT تشوق الجمهور لمشاهدة الموسم الثاني

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف طقس اليوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ في الحرارة وسقوط برد ليلا وصباحا على معظم الأنحاء

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس عاصمة مصر

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، ارتفاع وانخفاض مفاجئ في الطماطم والباذنجان والبطاطس

ارتفاع جديد في أسعار اللحوم اليوم، الضاني والبتلو والكندوز تتصاعد

تامر حسني يعود إلى المسرح بعد أزمته الصحية ورد فعل هائل من جمهوره (فيديو)

الداخلية تضبط 17 بلطجيا وهاربا من المراقبة و196 قطعة سلاح ناري خلال حملات أمنية بالمحافظات

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025

حالة المرور اليوم، أحجام متحركة بمحاور القاهرة والجيزة وسط انتشار الخدمات الميدانية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 17-12-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 17 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads