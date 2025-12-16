بالأسماء، مصرع وفقدان 27 مصريا في حادث غرق قارب هجرة باليونان

18 حجم الخط

صرح السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليونان، أن السفارة تتابع مع السلطات اليونانية، وعلى مدار الساعة، تداعيات الحادث الأليم لغرق مركب الهجرة غير الشرعية جنوب جزيرة كريت والذي أدى إلى وفاة وفقدان 27 من المصريين من الشباب وصغار السن.

إعادة الجثامين إلى مصر

وأضاف عامر، الذي أعرب عن خالص العزاء والمواساة لأسر وعائلات ضحايا الحادث، أن السفارة على تواصل مستمر مع أسر وعائلات الضحايا والمفقودين، وأنه تم تحديد هوية 14 مواطنًا مصريًا، وجاري إعادة الجثامين إلى مصر على نفقة الدولة المصرية، في حين لا يزال هناك 13 في عداد المفقودين.

وأعربت سفارة مصر في اليونان عن خالص المواساة لأسر الضحايا، محذرة من أن الهجرة غير الشرعية أصبحت تمثل تهديدًا خطيرًا على حياة المواطنين، حيث ينتهي الأمر إلى غرق المراكب التي تحملهم وفقدان أرواحهم.

السفارة المصرية تؤكد أهمية الالتزام التام والكامل فقط بالقنوات والوسائل والطرق الشرعية للسفر والهجرة

وتؤكد السفارة المصرية أهمية الالتزام التام والكامل فقط بالقنوات والوسائل والطرق الشرعية للسفر والهجرة، وتوخى الحذر وأقصى درجات الحيطة بالابتعاد تمامًا عن السفر عبر الطرق غير الشرعية مهما كانت الأسباب والدوافع، وذلك حماية لأبناء مصر الكرام والحفاظ على سلامة أرواحهم التي نعتبرها مسؤولية وطنية لا تهاون فيها.

التعرف على هوية 14 من الضحايا

وفي بيان منفصل قالت السفارة المصرية في أثينا، إن المتابعة المستمرة لتداعيات الحادث الأليم أسفرت عن التمكن، وبالتنسيق مع السلطات اليونانية، من التعرف على هوية 14 من الضحايا وفيما يلي أسماؤهم:



1. يوسف محمد عبد الغني أحمد السعدني - منيا القمح - الشرقية.

۲. محمد شحاتة عبد العزيز - كفر عبد الله - منيا القمح - الشرقية.

3. عبد الله محمد عامر عامر خاس - تلبانة - منيا القمح - الشرقية.

4.محمد رضا على عبد الهادي - الشرقية.

5. مينا هاني جاد حبيب - بني مزار - المنيا.

6. مايكل حنا فايز شلبي مطاي - المنيا.

7.سعيد أحمد محمد سعيد - الشرقية.

8. هيثم أحمد أحمد سيد أحمد العربي - الشرقية.

9.سعيد محمود محمد أحمد عطية - الشرقية.

10.محمد سعيد محمد يوسف - الشرقية.

11. أحمد عبد المنعم محمد محمد - بولاق الدكرور - الجيزة.

12. جورج جرجس ناجح حنا عبد الله - بني مزار - المنيا.

13. محمد شحاتة محمد رمضان محجوب - منيا القمح - الشرقية.

14. يوسف محمد شحاتة متولي - منيا القمح - الشرقية.

وتقوم السفارة تباعًا بالتواصل مع أهالي الضحايا وأيضًا المفقودين لإبلاغهم بما يتوافر من معلومات بشأن ذويهم والرد على ما لديهم من استفسارات وإبلاغهم بمواعيد وصول الجثامين إلى أرض الوطن.

