مصرع وإصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات

18 حجم الخط

شهد طريق الكريمات في مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، حادثًا مأساويًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 7 آخرين، تم نقلهم جميعًا إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ وانتقال الأجهزة الأمنية لموقع الحادث

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث مروري بطريق الكريمات، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال الأمن والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن سيارة ميكروباص تعرضت للانقلاب نتيجة اختلال عجلة القيادة، ما أدى إلى وقوع ضحايا ومصابين.

نقل الجثامين والمصابين وإعادة حركة المرور

تم نقل الجثامين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، كما جرى رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة حركة المرور لطبيعتها، فيما تولت النيابة المختصة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة وأسبابها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.