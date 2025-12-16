الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
حوادث

رفع آثار حادث انقلاب ميكروباص على طريق الإسماعيلية الصحراوي

إنقلاب سيارة ميكروباص
إنقلاب سيارة ميكروباص
تمكن رجال المرور من رفع آثار حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حادث طريق الإسماعيلية الصحراوي

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسماعيلية الصحراوى، بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلابها على الطريق، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر أصيب 6 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوى، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حادث طريق الإسكندرية الصحراوى

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

