الأحد 14 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو
18 حجم الخط

أصيب 5 أشخاص من الفيوم،  في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة ـ الفيوم  الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم. 

انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الفيوم ـ القاهرة

وكان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، يفيد بتلقي بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، ووجود مصابين. 

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، فانقلبت في نهر الطريق  بالقرب من كوم أوشيم بنطاق مركز طامية، وتسببت في إصابة 5 من ركابها، وتعطلت حركة المرور وتم تعديل مسارات السيارات.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم، لتلقي العلاج، وتمكنت وحدة مرور طامية التابعة لإدارة مرور الفيوم، من رفع السيارة من نهر الطريق وإعادة حركة المرور على جانبي الطريق.  

وتحرر المحضر اللازم، بمركز شرطة طامية، وأحيل إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسؤولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولى التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم محافظة الفيوم مدير أمن الفيوم مركز شرطة طامية مستشفي الفيوم العام حادث انقلاب سيارة ميكروباص وحدة مرور وكيل النيابة

مواد متعلقة

إصابة 13 شخصا في حادثين بطريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالفيوم

الاستماع لأقوال المصابين في حادث طريق الإسكندرية الصحراوي

مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي

إصابة 10 أشخاص في حادثين متفرقين بالفيوم

بسبب التهور، إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم

إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق "الفيوم ـ القاهرة"

إصابة 7 أشخاص في حادث مروري على الصحراوي الغربي بالفيوم

الأكثر قراءة

وزير الداخلية يعتمد نتيجة المقبولين في كلية الشرطة

خلال ساعات، وزارة الداخلية تعلن نتيجة القبول فى كلية الشرطة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

حصاد 2025، مصر تصنع السلام وتقود مسار إنهاء حرب غزة والتوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية (صور)

جامعة القاهرة تنظم زيارة إلى "دار أهل مصر الطيبين" بإمبابة

انطلاق منتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في الرياض بحضور جوتيريش

مقتل مسلح وإصابة الآخر، تفاصيل جديدة بواقعة إطلاق نار على حفلة حانوكا في أستراليا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

طن السلفات يرتفع 400 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خطوات إقامة دعوى الطلاق للضرر والمستندات المطلوبة وحالات الرفض

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. تقي الدين الراصد، رائد التكنولوجيا والهندسة

لا يحتاجون إليها، علي جمعة يكشف سر عدم الصلاة على الشهداء

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بزوال الهموم والأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads