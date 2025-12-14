إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم

18 حجم الخط

أصيب 5 أشخاص من الفيوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الفيوم ـ القاهرة

وكان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، يفيد بتلقي بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة ـ الفيوم الصحراوي، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقد السيطرة على السيارة، فانقلبت في نهر الطريق بالقرب من كوم أوشيم بنطاق مركز طامية، وتسببت في إصابة 5 من ركابها، وتعطلت حركة المرور وتم تعديل مسارات السيارات.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم، لتلقي العلاج، وتمكنت وحدة مرور طامية التابعة لإدارة مرور الفيوم، من رفع السيارة من نهر الطريق وإعادة حركة المرور على جانبي الطريق.

وتحرر المحضر اللازم، بمركز شرطة طامية، وأحيل إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسؤولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولى التحقيق.

