سياسة

التحالف الشعبي الاشتراكي يكشف سبب انسحابه من الانتخابات البرلمانية

مدحت الزاهد
أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بيانًا حول الاجتماع الذي عقدته اللجنة المركزية لمناقشة الإجراءات الإقصائية بحق مرشحي الحزب واستبعادهم من قوائم الترشيح لمجلس النواب، حيث كرمت اللجنة المركزية هيثم الحريري ومحمد عبدالحليم لدورهما في خدمة قضايا الوطن والشعب. 

وأكدت اللجنة المركزية دعمها الكامل لكل الأصوات الحرة القادرة على تمثيل مصالح الشعب تحت القبة وفي كل دروب العمل السياسي والثقافي.  
 

وشددت اللجنة المركزية، في بيانها، على أنها “كانت قد اختارت طريق المشاركة في الانتخابات على الرغم من طريقة تقسيم الدوائر بالمخالفة للمعايير التي وضعتها الدستورية العليا والتي أبرزها تواصل الدوائر وتكافؤ عدد النواب مع عدد الناخبين".  

واستكمل البيان “وقد اختارت اللجنة المركزية هذا الطريق حتى تفتح للناس أبواب الأمل من خلال المشاركة السلمية وحتى يصل صوتنا للمواطنين”.    

وأردف بيان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي “وقد رأت اللجنة المركزية تطوير حملة من خلال النشاط السياسي والقانوني في سلسلة من الإجراءات، لذلك قررت اللجنة المركزية بالإجماع الانسحاب من الانتخابات ومواصلة نضالها في مسارات الديمقراطية السلمية”.    

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

