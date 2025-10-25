التحالف الشعبي الاشتراكي يكشف سبب انسحابه من الانتخابات البرلمانية

أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بيانًا حول الاجتماع الذي عقدته اللجنة المركزية لمناقشة الإجراءات الإقصائية بحق مرشحي الحزب واستبعادهم من قوائم الترشيح لمجلس النواب، حيث كرمت اللجنة المركزية هيثم الحريري ومحمد عبدالحليم لدورهما في خدمة قضايا الوطن والشعب.

وأكدت اللجنة المركزية دعمها الكامل لكل الأصوات الحرة القادرة على تمثيل مصالح الشعب تحت القبة وفي كل دروب العمل السياسي والثقافي.



وشددت اللجنة المركزية، في بيانها، على أنها “كانت قد اختارت طريق المشاركة في الانتخابات على الرغم من طريقة تقسيم الدوائر بالمخالفة للمعايير التي وضعتها الدستورية العليا والتي أبرزها تواصل الدوائر وتكافؤ عدد النواب مع عدد الناخبين".

واستكمل البيان “وقد اختارت اللجنة المركزية هذا الطريق حتى تفتح للناس أبواب الأمل من خلال المشاركة السلمية وحتى يصل صوتنا للمواطنين”.

وأردف بيان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي “وقد رأت اللجنة المركزية تطوير حملة من خلال النشاط السياسي والقانوني في سلسلة من الإجراءات، لذلك قررت اللجنة المركزية بالإجماع الانسحاب من الانتخابات ومواصلة نضالها في مسارات الديمقراطية السلمية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.