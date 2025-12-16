الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
مؤتمر تاريخي يكشف أسرار التصدير ويضع المدينة على خريطة التجارة العالمية

مؤتمر بالغرفة التجارية بدمياط يبحث سبل دخول المنتجات المصرية إلى السوق البرازيلي

نظمت الغرفة اليوم مؤتمرا موسعا لمناقشة آفاق التبادل التجاري بين مصر والبرازيل وسبل دخول المنتجات المصرية إلى السوق البرازيلي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين الدوليين.

شارك في المؤتمر كل من: المستشار التجاري ماريا ادوارد، المستشار الزراعي رافائيل موهانا، ومايكل جمال، رئيس مكتب غرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة. 

كما شهد حضور قيادات الغرفة التجارية بدمياط، من بينهم أيمن رخا نائب الرئيس، وسمير شطا النائب الثاني، والسيد شعير سكرتير عام الغرفة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وسلامة الجحر، السيد الخضري، الدكتور ياسر عسل، عمرو مكاوي، تامر أباظة، والأمين العام أحمد أمين ومدير الشؤون الاقتصادية وليد الشناوي.

 

مؤتمر بالغرفة التجارية بدمياط لفتح أسواق جديدة في البرازيل
مؤتمر بالغرفة التجارية بدمياط لفتح أسواق جديدة في البرازيل، فيتو

 

استعراض آليات التعاون وتسهيل دخول السوق البرازيلي

تضمن المؤتمر عرضا تفصيليا حول طرق نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق البرازيلي، مع التركيز على التسهيلات المتاحة للتجار والمصدرين، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز حركة الصادرات. كما تم مناقشة سبل التعاون المستمر بين الجانبين لتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال في دمياط.

فايد: فتح قنوات تجارية جديدة ودعم الاقتصاد الوطني

أكد محمد عبد اللطيف فايد في كلمته أن الغرفة التجارية بدمياط تسعى لتبسيط إجراءات التواصل مع الجانب البرازيلي، وتقديم كافة أوجه الدعم للتجار، معتبرًا الغرفة حلقة وصل فعالة بين مجتمع الأعمال والجهات الدولية لخدمة مصالح التجار ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح فايد أن المرحلة المقبلة ستشهد سلسلة اجتماعات متتالية بين تجار دمياط وممثلي الغرفة العربية بالبرازيل، تبدأ أولى هذه الاجتماعات يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2024 بمقر الغرفة، لمتابعة مخرجات المبادرة وتحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر.

