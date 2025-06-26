اختتمت غرفة الصناعات الغذائية فعاليات الدورة التدريبية المجانية التي نظمتها بمحافظة دمياط، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) ضمن مشروع "معا لتنمية الشباب بدمياط "، والممول من شركة ميثانكس مصر، وتحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

تأهيل عملي يواكب احتياجات السوق المحلي والدولي

ونفذ البرنامج التدريبي على مدار عدة أشهر، مستهدفا الباحثين عن فرص عمل والعاملين الجدد في قطاع المطاعم والتصنيع الغذائي.

واشتمل التدريب على برامج عملية مكثفة، إلى جانب إلمام شامل بأحدث اشتراطات جودة وسلامة الغذاء، بهدف رفع الكفاءة الفنية للمشاركين وتأهيلهم للعمل في بيئات احترافية داخل مصر وخارجها.

اختتمت غرفة الصناعات الغذائية دورة تدريبية مجانية بدمياط

متابعة ميدانية وتوجيهات مستمرة

وجاءت الدورة التدريبية بتوجيه من المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، وشهدت متابعة ميدانية من الأستاذة بريهان توفيق ممثلة منظمة العمل الدولية، والمهندسة هدى عوض مدير التواصل المجتمعي بشركة ميثانكس مصر، وذلك لضمان تنفيذ التدريب وفق أعلى معايير الجودة وتحقيق أقصى استفادة للمشاركين.

تدريب وتشغيل أكثر من 100 شاب وفتاة في قطاع المطاعم والمصانع بدمياط

تشغيل أكثر من 100 شاب من فبراير إلى يونيو 2025

وأسفرت الجهود المشتركة خلال الفترة من فبراير إلى يونيو 2025 عن تدريب وتشغيل أكثر من مائة شاب وفتاة في مطاعم ومصانع بمحافظة دمياط، في إطار استراتيجية التشغيل المنظم وربط التدريب بسوق العمل الفعلي.

خطوة نحو تمكين الشباب وتنمية المجتمع

وأكدت ريهام غازي مديرة التدريب بغرفة الصناعات الغذائية، أن هذه المبادرة تمثل نموذجا ناجحا للتعاون بين الجهات الحكومية والدولية والقطاع الخاص، بما يعزز من فرص التشغيل ويدعم التنمية المجتمعية والاقتصادية من خلال الاستثمار في قدرات ومهارات الشباب.

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