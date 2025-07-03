وفد من منظمة العمل الدولية يزور غرفة دمياط التجارية لدعم صناعة الأثاث

تركيز على مواجهة أزمة هجرة العمالة وتطوير برامج التدريب المتخصصة

استقبل محمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، إلى جانب سلامة الجحر، عضو مجلس الإدارة ورئيس شعبة الأثاث، وفدًا رفيع المستوى من منظمة العمل الدولية، ضمن مشروع المنظمة لتعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات الصناعية الرئيسية بمصر، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم قطاع الأثاث بمحافظة دمياط.

وفد دولي رفيع المستوى يبحث سبل التطوير



ضم الوفد الزائر فالنتين أوفينلوخ، مدير المشروع، وصلاح الرشيدي، ومريم خليل، المسؤول الأول الوطني عن المشروع، بالإضافة إلى جون صموئيل، المنسق الوطني، ورشا راضي، المسؤول الإداري والمالي للمشروع.

مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط يستقبل وفد منظمة العمل الدولية

مواجهة تحديات القطاع الصناعي في دمياط



وخلال اللقاء، ناقش الجانبان التحديات التي تواجه صناعة الأثاث في دمياط، وفي مقدمتها ظاهرة هجرة العمالة المدربة، وسبل إيجاد حلول فعالة لضخ دماء جديدة في الصناعة. وجرى التركيز على أهمية تصميم برامج تدريبية متخصصة، تتماشى مع الاحتياجات الفعلية للقطاع، بهدف تأهيل كوادر جديدة قادرة على مواكبة تطورات الصناعة.

دعم القدرات المحلية وتعزيز التنافسية



كما تناولت المناقشات سبل تطوير القدرات المحلية ورفع مستوى جودة وتنافسية المنتج المحلي، بما يسهم في تعزيز مكانة أثاث دمياط في الأسواق المحلية والدولية، وتحقيق الاستدامة لهذا القطاع الحيوي، بدعم من الخبرات الدولية والتمويل المقدم من الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.