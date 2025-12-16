برشلونة يسعى لتدعيم دفاعه بلاعب بوروسيا دورتموند

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة يسعى للتعاقد مع ظهير بوروسيا دورتموند الألماني، جوليان رايرسون، خلال الفترة المقبلة لتعزيز خط الدفاع.

ويجيد الدولي النرويجي رايرسون اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، ويبلغ من العمر 28 عاما، وعقده مستمر مع دورتموند حتى 2028.

برشلونة يجد صعوبة في التعاقد مع مدافع إنتر ميلان

وفي سياق آخر، يجد البرسا صعوبة بالغة في التعاقد مع أليساندرو باستوني مدافع إنتر ميلان بسبب المقابل المادي، وفقا لتقرير صحيفة سبورت الكتالونية.

وكان اسم المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني من بين الأسماء التي تم وضعها على طاولة لجنة التعاقدات بالنادي سواء في سوق الانتقالات الشتوية أو خلال الصيف المقب في ظل إينيجو مارتينيز إلى جانب المشكلات الدفاعية التي عانى منها برشلونة خلال الأشهر الأولى من الموسم الحالي.

وينظر برشلونة إلى التعاقد مع باستوني كـ"حلم ممنوع" أو مشروع طموح يصطدم بالواقع المالي للنادي الكتالوني، مع بقاء الباب مواربًا لأي احتمالات مستقبلية في الصفقة.

وجاء اهتمام برشلونة بضم باستوني عقب الأداء الرائع الذي قدمه مع إنتر تحت قيادة سيموني إنزاجي، حين بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي.

ورغم أن الإدارة الرياضية في برشلونة استطلعت وضع باستوني وتم التواصل مع وكيله اتضح بأن الصفقة غير ممكنة في الوقت الراهن.

ويبلغ باستوني 26 عامًا، ويرتبط بعقد مع إنتر حتى عام 2028، فيما تُقدّر قيمته السوقية بنحو 80 مليون يورو.

