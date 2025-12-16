التفاصيل الكاملة لحادث حاويات قطار طوخ.. الحاويات سقطت تباعا وكانت فارغة.. تأثر واجهات عدد من المنازل.. انقطاع الكهرباء بعد سقوط الأعمدة والسكك الحديدية تعتذر

18 حجم الخط

كانت عقارب الساعة تقترب من منتصف الليل عندما شعر أهالي قرية السفاينة طوخ محافظة القليوبية بهزة كبيرة وهرعوا من المنازل ففوجئوا بسقوط عدد من حاويات قطار بضائع أثناء مروره بالمنطقة، حيث سقطت الحاويات تباعًا من عربات القطار، وتبين أنها كانت فارغة، ما خفف من حدة الخسائر البشرية فيما تأثرت بعض المنازل بسقوط واجهتها وسيارة مواطن.

تأثر وتحطم واجهات عدد من المنازل المجاورة لشريط السكة الحديد في قطار حاويات طوخ

وأسفر الحادث عن تأثر وتحطم واجهات عدد من المنازل المجاورة لشريط السكة الحديد، بالإضافة إلى انهيار أجزاء من السور الفاصل بالاضافة الي انقطاع التيار الكهربائي.

حادث تساقط عدد من الحاويات بقطار طوخ

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه اللواء مدير أمن القليوبية، حادث تساقط عدد من الحاويات الفارغة المحمّلة على أحد القطارات بـمدينة طوخ، وذلك بجوار الطريق الزراعي داخل سور السكك الحديدية دون حدوث أي سقوط أو تأثير على الطريق الزراعي.

وانتقل المحافظ ومدير الأمن إلى موقع حادث حاويات قطار طوخ لمتابعة الموقف ميدانيًّا، والاطمئنان على سلامة المواطنين، حيث جرى التنسيق مع هيئة السكك الحديدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث وتأمين الموقع.

أعمال رفع الحاويات والدفع بلجنة فنية بحادث قطار طوخ

ووجَّه محافظ القليوبية بسرعة تأمين موقع الحادث، ومتابعة أعمال رفع الحاويات والدفع بلجنة فنية للتاكد من السلامة الإنشائيةللعقارات بموقع الحادث، مع تأكيد عدم وجود خسائر في الأرواح، واستمرار المتابعة حتى الانتهاء من كافة الإجراءات.

تغيير الفلنكات بحادث قطار طوخ

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعمال تغيير الفلنكات المتضررة بخط السكك الحديدية بمنطقة السفاينة بمركز طوخ في محافظة القليوبية “حادث قطار طوخ”، وذلك في إطار الجهود المبذولة لرفع آثار حادث سقوط حاويات قطار البضائع، واستعادة كفاءة الخط وتأمين مسير القطارات.

السلامة الإنشائية للمنازل المتأثرة بحادث حاويات قطار طوخ

كشف المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، عن السلامة الإنشائية للمنازل التي عاينتها اللجنة الفنية المشكلة بفحص المنازل بموقع حادث سقوط عدد من الحاويات الفارغة من أعلى قطار بضائع بمنطقة السفاينة التابعة لمركز ومدينة طوخ، مشيرًا إلى أن الأضرار تمثلت في سقوط بعض الحوائط ولم تتأثر السلامة الإنشاية لتلك المنازل.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر: الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية، كما لم يحدث أي أضرار فنية لعربات القطار أو خروج عن القضبان.

وعلى الفور، جرى الدفع بمعدات الرفع والأطقم الفنية والهندسية التابعة للهيئة إلى موقع الحادث، حيث جارٍ العمل على رفع الحاويات وإزالة آثار الواقعة، تمهيدًا لاستعادة حركة التشغيل على الخط في أسرع وقت.

وأوضحت الهيئة أنها تتابع الموقف بشكل مستمر، مع مراجعة إجراءات السلامة والتشغيل بمنطقة الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان انتظام حركة القطارات، مشيرة إلى أنه جرى تشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على أسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتقدمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالاعتذار إلى جمهور الركاب عن أي تأخيرات قد تطرأ على حركة القطارات نتيجة للحادث، مؤكدة حرصها الدائم على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة التشغيل وأمن وسلامة المواطن.

